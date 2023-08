Light abre 130 vagas para eletricistas, confira!

A Light está oferecendo 130 vagas para Eletricista de Rede Aérea no Rio de Janeiro e na região Sul Fluminense. A empresa oferece remuneração atrativa e compatível com o mercado, mais benefícios, como Vale-Refeição/Alimentação, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Treinamentos especializados, Convênios com empresas Parceiras, além de Plano de Saúde e Odontológico.



Os requisitos necessários são:

• Ensino médio completo;

• Curso de Eletricista completo;

• CNH B

Para se candidatar às vagas, os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail: Link até o dia 15/09, sexta-feira.