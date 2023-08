Bandas de rock realizam evento beneficente em São Gonçalo

Bandas de rock de São Gonçalo realizam a primeira edição do “Rock Solidário”, evento beneficente para arrecadar mantimentos para pessoas em situação de rua, nesta quinta-feira (24), no bar Rock’n Beer, no bairro Parada Quarenta.

O festival solidário contará com a participação das bandas 'Efeito Neon' e 'Soñadora' e começa a partir das 20h. Todo alimento arrecadado será destinado ao Instituto Ajuda Dupla, localizado no Barreto, em Niterói, que leva mantimentos a pessoas em situação de rua e em demais cenários de vulnerabilidade social.

“O Rock’n Roll não é apenas um seguimento musical, é também um movimento agregador. E por que não dizer acolhedor, pois aborda todas as temáticas e circula por todas as classes sociais. Por isso a necessidade do evento com essa proposta.”, afirma João Raphael Vianna, produtor do evento e integrante da banda 'Efeito Neon'.

O Ajuda Dupla surgiu em 2021, em meio à pandemia, com o propósito de levar amor em forma de alimento, atenção e solidariedade. O projeto dos amigos Théo e Gustavo tem como missão dar visibilidade aos invisíveis, a partir da ressocialização de pessoas em situação de rua não só em Niterói, mas também em São Gonçalo.