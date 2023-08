Porto da Pedra define finalistas de seu concurso de samba-enredo na próxima terça

Porto da Pedra será a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro - Foto: Divulgação

Porto da Pedra será a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro - Foto: Divulgação

A Unidos do Porto da Pedra realizou sua semifinal de sambas-enredo na noite desta sexta-feira, 18. As cinco composições inscritas se apresentaram em clima de muita animação. Ao final da noite, a direção do Tigre gonçalense resolveu definir os finalistas após reunião, na próxima terça-feira, 22.



A grande final será realizada no dia 26 de agosto, e a ordem de apresentação de cada parceria será definida em sorteio.

Leia mais:

➢ Morador de São Gonçalo desaparecido há semanas preocupa família

➢ "Mendigato" de Curitiba está desaparecido no Rio

No carnaval de 2024, a Unidos do Porto da Pedra, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo.





Porto da Pedra será a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.