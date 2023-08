Projeto social faz vaquinha para levar jovens da Coruja à Bienal

A equipe do projeto FuturoOn, iniciativa social que oferece capacitação tecnológica para adolescentes da Comunidade da Coruja, iniciou uma vaquinha online para custear a visita de jovens participantes do projeto à Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, evento literário que acontece na capital do estado entre os próximos dias 1 e 10 de setembro.

A proposta é levar cerca de 50 adolescentes, moradores de periferias em São Gonçalo, para participarem da edição 2023 do célebre festival de livros no Riocentro. A CEO do FuturoOn, Thais Santana, explica que a ideia é aproveitar o evento para facilitar o acesso da literatura e da educação literária para os adolescentes das comunidades locais.

"A Bienal é um dos maiores eventos hoje que colocam o livro no centro mesmo da mesa, das oportunidades. Livro tem tudo a ver com leitura e também com educação, que é muito o nosso propósito: levar educação para jovens das periferias. Por isso que agente precisa estra nesse lugar, para também mudar mentalidade desses com relação a leitura, introduzir o livro como um dos agentes de transformação das pessoas", reforça Thais.

Ela conta, ainda, que o projeto já tem buscado tornar o hábito da leitura mais presente na vida dos jovens participantes através de movimentos realizados nos encontros do FuturoOn. Uma delas é o "Livro Solidário", atividade que estimula os adolescentes a pegarem um livro na sede do projeto, levarem para casa e comentarem a leitura depois na hora da devolução.

Como a iniciativa funciona sem auxílio de instituições públicas ou privadas, Thais decidiu montar uma campanha de arrecadação coletiva, através de vaquinha online, para arrecadar os fundos necessários. Qualquer pessoa interessada em ajuda pode doar valores no link: https://www.vakinha.com.br/3884575