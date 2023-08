Secretaria de Trabalho divulga mais de 2 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com a oferta de 1.058 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades, para todos os níveis de escolaridade, foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego. Grande parte das vagas está concentrada nos setores de serviços e comércio e 50,5% delas não exigem experiência.

Já para quem procura uma chance de estágio ou o primeiro emprego como jovem aprendiz, a secretaria divulga 1.573 vagas, disponibilizadas pelos parceiros Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e Fundação Mudes.

As vagas captadas pelo Sine estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Norte, Baixadas Litorâneas e Serrana do Estado do Rio. Na Metropolitana, há 771 chances, entre as quais 390 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcDs). Para esse público, destacam-se 25 posições para servente de construção civil, no centro de Niterói, 70 para empacotador à mão, e 70 para operador de caixa, ambos para o centro do Rio e sem necessidade de experiência.

Há ainda, na região Metropolitana, 10 vagas para comprador, com salário de R$ 5.000, além de benefícios como vale transporte, refeição e cesta básica. É necessário experiência em negociação na área têxtil, Ensino Superior completo em Moda, e morar próximo da Barra da Tijuca. No mesmo bairro, existem também 10 oportunidades para coordenador contábil, com experiência nas funções fiscal e contábil, no segmento de confecção e moda.

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis ou Administração é um dos requisitos dessas vagas, assim como o conhecimento sobre Lei da Moda e demais atualizações fiscais e tributárias. O salário chega a R$ 6.000, mais benefícios. Quem se encaixar nesses perfis deve mandar currículo para iconerh@yahoo.com.br junto com a carta de encaminhamento obtida em qualquer posto Sine.

No Médio Paraíba são oferecidas 150 vagas para diferentes funções, incluindo 30 para auxiliar de linha de produção, em Barra do Piraí, 15 para monitor de transporte escolar, em Vassouras, 15 para motorista de ônibus urbano, também em Vassouras, e 40 para teleoperador de telemarketing em Volta Redonda. Todas as posições não exigem experiência anterior.

Para as regiões das Baixadas Litorâneas e Norte estão sendo oferecidas vagas somente para PcD’s, sendo uma para servente de pedreiro, em Rio das Ostras, e 10 para agente de portaria, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, pedreiro e pedreiro de acabamento, todas para o centro de Macaé.

Na Região Serrana, as 126 oportunidades captadas são para Teresópolis. Uma delas é para chef executivo de cozinha, com salário de R$ 3.960. Há também vagas para coordenador pedagógico, com exigência de nível superior completo, farmacêutico, com experiência, e para motorista de caminhão, que também deve comprovar experiência.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de Serviços é responsável por 64,7% das 1.058 vagas oferecidas pelo Sine, seguido pelo Comércio, com 34,9%. Quanto à escolaridade, 663 das posições(62,7%) pedem Ensino Médio completo e 180 (17,0%) o Ensino Fundamental completo. Quanto aos salários, 542 vagas oferecem até dois salários mínimo (R$ 2.640) e 435, até um salário mínimo (R$ 1.320). Em relação à experiência, 49,5% das vagas (524) pedem que os candidatos tenham experiência.

A parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resulta, todas as semanas, na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 264 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/ ou por e-mail (gedpcal@mudes.org.br).

Já o Centro de Integração Empresa-Escola -CIEE colocou à disposição 1.309 vagas de estágio, sendo 900 para carreiras de Ensino Superior e 409 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através do sistema Sine, que realiza uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.