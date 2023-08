Motociclista vai parar em cima de carro após colisão em NIterói, vídeo!

Um motociclista ficou ferido após parar em cima de um carro em um acidente registrado no início da manhã desta segunda-feira (21), em Maria Paula, Niterói .

De acordo com a informações, o motociclista foi parar em cima do veículo após colisão envolvendo outros dois carros. O acidente aconteceu na Estrada Caetano Monteiro, altura do número 2879, na pista sentido Pendotiba.

Leia também:



Horto do Fonseca: um 'refresco' na Zona Norte de Niterói

Aqui tem história: Da construção às travessias, conheça o passado da Ponte Rio-Niterói





O trânsito apresneta lentidão Divulgação/ internet

Autor: Divulgação/ internet

Ainda não há informações sobre para qual hospital o homem foi levado. Operadores da Nittrans estão no local para orientar motoristas. O fuxo encontra-se interditado na via.