Motoclube 'Bodes do asfalto' inaugura subsede em São Gonçalo

No total, o motoclube conta com 12 mil integrantes - Foto: Arquivo pessoal

No total, o motoclube conta com 12 mil integrantes - Foto: Arquivo pessoal

Considerado um dos maiores motoclubes do Brasil, o 'Bodes do Asfalto' vai inaugurar nova subsede no bairro Mutuá, em São Gonçalo. A inauguração tem data marcada para o dia 16 de setembro e contará com atrações como: bandas de rock'n roll, barracas de expositores, sorteio de brindes e um bom churrasco. Além disso, o evento tem objetivo de arrecadar alimentos para a Casa Batuíra, de acolhimento à criança que fica localizada no Gradim, no mesmo município.

Com sede na Bahia e subsedes espalhadas por diversos estados brasileiros, São Gonçalo é o mais novo município a receber a facção do motoclube. "Nós somos um motoclube de nível nacional e internacional cuja sede fica na Bahia e de lá irradia pelo país inteiro. Aqui no Rio de Janeiro quase todos os municípios têm uma subsede que nós chamamos carinhosamente de facção", explicou o secretário geral Eduardo Cotonete.

➣ Leia mais: Parque das Águas: um "oásis" em meio à selva de pedra do Centro de Niterói



➣ Feira de Petrópolis, em Niterói, tem fechamento definitivo

Segundo Cotonete, apelido no qual é conhecido no motoclube, outros responsáveis pela criação da facção também exercem atividades no município. "Hoje nós temos na facção alguns líderes do município que estão determinados a conduzir. Nós temos o coordenador que é o Clóvis e temos o coordenador adjunto que é o Cláudio Couto. Temos encontros semanais, então marcamos esse evento para fazer a apresentação do motoclube".

Entre os objetivos do motoclube, além das viagens, é claro, é a união entre os integrantes, conta Cotonete. "Nós temos por determinação unir sempre e separar jamais. Chamamos para as viagens dizendo que a gente vai fazer poeira".

Nova facção se reúne semanalmente no Mutuá, em São Gonçalo | Foto: Arquivo pessoal

O evento vai acontecer no dia 16 de setembro, no bar Black Ice também ligado ao motociclismo, onde está confirmado churrasco "0800" até às 16h, bebidas, barracas de expositores, sorteio de brindes e muito rock com as bandas Dinucci e Zona Rock.

Além disso, vai acontecer a "Campanha do Kilo", quando serão sendo arrecadados quilos de alimentos não perecíveis, posteriormente destinados a doação para a Casa Batuíra, que oferece lar às crianças carentes, também localizada em São Gonçalo.

Flyer do evento | Foto: Divulgação

Serviço

Local: Black Ice - Rua Coronel Rodrigo de Carvalho, 156 - Mutuá

Horário: Evento a partir das 12h

Entrada gratuita

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca