Mãe de Larissa Manoela chora em entrevista e diz querer a filha de volta

Em meio às polêmicas que têm cercado a família, Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, decidiu se pronunciar quanto às acusações que vem recebendo desde que a filha expôs o conflito familiar no último domingo (13), no programa ‘Fantástico’, da Rede Globo.

Em trechos divulgados da entrevista de Silvana ao programa ‘Fofocalizando’, do SBT, a mãe da jovem aparece chorando muito, e diz que quer conversar com a filha. A entrevista vai ao ar na íntegra na próxima segunda-feira (21), mas parte dela será exibida neste domingo (20), durante o ‘Domingo Legal’, também no SBT.

Durante a conversa, Silvana nega as acusações de que controlava de maneira abusiva o dinheiro de Larissa, e disse que ela e o marido estão sem entender porque a filha quer dar os R$18 milhões para os pais.

"A gente tá sem entender por que ela quer dar tudo. A gente não quer. Ela sabe que eu nunca quis ficar com o dinheiro dela", disse a mãe da atriz, que disse ainda que Larissa Manoela sempre pôde comprar tudo o que quisesse, de qualquer valor, inclusive um carro. Ela contou ainda que, desde que completou 18 anos, a jovem possuía um cartão de crédito black, que podia gastar da forma que bem entendesse.

Para a mãe de Larissa, “foi muito chocante ouvir tudo o que ouviu” da filha durante a entrevista ao Fantástico, mas se mostrou disposta a conversar com a jovem para que possam resolver o conflito, que corre na justiça atualmente. “Não teve ponto-final. Tenho pedido a Deus que reverta essa situação”, disse Silvana.



Segundo ela, é Larissa quem tem evitado conversar com os pais, mas apesar do afastamento, tem esperanças de que a família possa se reaproximar. "Eu só peço a Deus que nos dê forças para que juntos encontremos uma solução para trazê-la de volta. Eu quero minha filha de volta!".

Silvana revelou ainda que o motivo do desentendimento dos pais com a filha, tem sim relação com o noivado da filha com o ator André Luiz Frambach, diferente do que Larissa contou em entrevista ao Fantástico.

A segunda parte da entrevista da atriz ao Fantástico vai ao ar neste domingo (20), enquanto a entrevista de Silvana será exibida na segunda-feira (21).