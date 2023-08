Larissa Manoela pede que fãs não façam Pix para seu CPF: “Golpe”

Com toda a confusão envolvendo a atriz Larissa Manoela na última semana, o apoio dos fãs pode ter chegado longe demais. Na última sexta-feira, a jovem de 22 anos alertou os fãs para que não façam PIX para a conta atrelada ao seu número de CPF, pois se trata de um golpe.

O alerta veio através de uma publicação em uma de suas redes sociais, em que disse: "Essa chave não está vinculada à nenhuma conta que me pertença. É golpe! Essa conta não pertence a mim e nem a ninguém da minha família ou do meu círculo de amigos". Ainda na mensagem, Larissa aproveitou para agradecer o carinho e preocupação do público.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas ironizaram e até se revoltaram com a situação, enquanto outras, pediram que Larissa disponibilizasse seu PIX para contribuições. “Ferrou, Lari. Fiz um pix de mil reais pra você comprar uns milhos, mate, entre outras coisas na praia”, disse um seguidor, brincando com a situação.

Já outro internauta, se revoltou com a atitude dos fãs da atriz: “Acho incrível o povo fazendo pix pra quem é rico. Agora ajudar quem precisa não ajuda não, né? Tô fazendo uma rifa para pagar uma dívida e estou morrendo para conseguir vender. Quase me humilhando e o povo tá nem aí”.

Mesmo com as críticas, os fãs não se abalaram, e uma delas chegou a comentar: “Manda então o pix no seu email pra gente pagar o seu milho, rainha. Te amamos”.

A iniciativa dos "Larináticos" veio após a exibição de uma entrevista ao programa ‘Fantástico’, em que Larissa revela ter entregado todo o seu patrimônio, avaliado em R$18 milhões, para os pais. Ela disse ainda que precisava da autorização dos pais para qualquer compra que fizesse, mesmo que o dinheiro fosse fruto do próprio trabalho.