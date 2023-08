Alerta de ventos fortes no Rio neste sábado (19)

A animação e o clima solar que atrai a maioria da população está com as horas contadas nesse sábado. Segundo previsão do Clima Tempo, rajadas de vento, temporal e nebulosidade estarão chegando no final da tarde.

Alertas de vento forte a vento muito forte já foram enviados pela Defesa Civil do Rio de Janeiro.

Apesar de a previsão apontar pancadas rápidas de chuvas, a temperatura começa a cair com previsão de atingir a mínima de 18°C.

Durante a manhã, o Inmet divulgou registro de vento moderado nas estações Marambaia (46,8 km/h) e Jacarepaguá (46,0 km/h) e Vila Militar (48,6 km/h). No mesmo período, houve registro de vento forte na estação Forte de Copacabana (60,8 km/h). Por volta das 10h, houve registro de vento forte no Aeroporto do Galeão (57,4 km/h).

Durante a madrugada e a manhã de domingo (20), a previsão indica chuva fraca a moderada, de forma isolada, podendo passar de 5mm/h. Os termômetros ainda vão marcar temperaturas baixas com a máxima de 28°C e a mínima de 17°C.

Ainda de acordo com o Centro de Operações, na segunda-feira (21), o tempo segue instável com temperaturas atingindo a máxima de 27°C e a mínima de 17°C, e a chuva deve aparecer na cidade nos períodos da madrugada e manhã, com ventania acima de 52km/h.

Já na terça-feira (22), o céu permanece nublado, mas não há mais previsão de chuva. As temperaturas voltam a subir, registrando a máxima de 33°C e mínima de 19°C, com ventos fracos a moderados.