Frente fria se aproxima e muda o tempo do fim de semana no Rio

No sábado (19), a frente fria vai ocasionar uma queda acentuada na temperatura com a máxima 33º C e a mínima de 19º C, segundo o Centro de Operações Rio - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O dia amanheceu ensolarado no Rio nesta sexta-feira (18), mas o sol não pretende aparecer nos próximos dias. Os cariocas aproveitaram o sol e o céu aberto para curtir as praias antes da chegada da frente fria, que vai trazer chuva e deixará o tempo instável a partir de sábado (19).

Previsão do tempo



No sábado (19), a frente fria vai ocasionar uma queda acentuada na temperatura com a máxima 33º C e a mínima de 19º C, segundo o Centro de Operações Rio. No decorrer do dia, a nebulosidade vai aumentar e previsão indica que há possibilidade de pancadas rápidas de chuva moderada durante a noite, podendo passar de 10mm/h, acompanhada de ventos moderados e fortes, acima de 52km/h.

Durante a madrugada e a manhã de domingo (20), a previsão indica chuva fraca a moderada, de forma isolada, podendo passar de 5mm/h. Os termômetros ainda vão marcar temperaturas baixas com a máxima de 28°C e a mínima de 17°C.

Ainda de acordo com o Centro de Operações, na segunda-feira (21), o tempo segue instável com temperaturas atingindo a máxima de 27°C e a mínima de 17°C, e a chuva deve aparecer na cidade nos períodos da madrugada e manhã, com ventania acima de 52km/h.

Já na terça-feira (22), o céu permanece nublado, mas não há mais previsão de chuva. As temperaturas voltam a subir, registrando a máxima de 33°C e mínima de 19°C, com ventos fracos a moderados.