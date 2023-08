'Mendigato' de Curitiba é localizado no Rio de Janeiro

Rafael Nunes, de 41 anos, conhecido como mendigato de Curitiba, que estava desaparecido desde março, foi localizado na madrugada deste sábado (19), no Centro do Rio.

Após sua ex-esposa, Clarissa, registrar o caso e divulgar o desaparecimento na imprensa, Rafael teria sido levado para a Delegacia do Centro da cidade para que a família fosse comunicada.

Clarissa foi informada e vai ao encontro do rapaz, com quem tem dois filhos.

O "mendigato" de Curitiba, viralizou nas redes através de uma foto em que aparecia enrolado em uma manta em frente à Catedral do município, no ano de 2012. O ex-modelo, que virou mendigo por conta da dependência química, se mudou para o Rio em 2013 para viver um romance com a jornalista niteroiense. Desde então, Rafael tem altos e baixos devido à doença e está há cinco meses desaparecido.

O casal teve dois filhos, mas acabou se separando em 2020. No entanto, Clarissa pedia informações sobre o paradeiro do ex-esposo, que segundo ela, é "um cara maravilhoso, de um coração sensacional e um paizão quando está bem".

Atualmente, Rafael estava morando no bairro São José do Imbassaí, em Maricá, no Rio de Janeiro.