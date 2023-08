Mega-Sena paga neste sábado prêmio de R$ 4 milhões

O concurso 2622 da Mega-Sena deverá pagar prêmio de R$ 4 milhões neste sábado (19), a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado em São Paulo, às 20 horas (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

O vencedor tem até 90 dias (três meses) para resgatar o prêmio da melhor forma após o dia do sorteio. Após esse prazo, se o prêmio não for resgatado, o valor é repassado para o Tesouro Nacional e para fundos sociais e educacionais.

Dicas sobre o que fazer após ganhar o prêmio:

Ao pegar o prêmio, provavelmente sua vida vai mudar completamente de imediato. Uma dica é pegar uma fração pequena do dinheiro (no máximo 0,2% do prêmio) e faça uma viagem. Se você ganhou R$ 10 milhões, isso é R$ 20 mil, o suficiente para você ir para a Europa ou Estados Unidos por 10 dias. Aproveite, descanse um pouco e coloque a cabeça no lugar.

Agora que o dinheiro está na sua conta bancária e você já “aproveitou” um pouco dele, hora de pensar no futuro. Ter uma quantia elevada de vencedor da Mega Sena no bolso facilita a vida, e é muito mais sobre o que NÃO fazer do que sobre o que fazer. É claro que existe uma diferença enorme entre ganhar R$ 2 milhões e R$ 100 milhões – mas, na prática, é importante evitar os mesmos problemas.

Muita gente faz investimentos que não deveria – abrem negócios perdedores, apostam tudo em certas coisas e distribuem o dinheiro pelos “empreendedores” da família, o que nem sempre dá certo. A regra vencedora para quem ganha muito dinheiro na Loteria é segurança e diversificação, mesmo se você se sentir um investidor arrojado.

A regra é ter parcimônia e cuidado.

*Com informações do Portal Ig Economia