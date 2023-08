JUVRio abre 600 vagas em curso de Informática para Negócios

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com vagas abertas para o primeiro curso de Informática para Negócios dos Espaços da Juventude. Até o dia 31 de agosto será possível se inscrever nas 600 vagas divididas nos quatro equipamentos públicos da JUVRio voltados para a tecnologia e inovação, localizados no Estácio, Cidade de Deus, Vigário Geral e Vargem Pequena. Podem se inscrever jovens de 15 a 29 anos.

Para participar, basta acessar as redes sociais da Secretaria da Juventude Carioca em www.instagram.com/juvrio e preencher o formulário no link do perfil. As aulas serão ministradas entre os dias 4 e 25 de setembro, às segundas-feiras. Há turmas disponíveis das 8h às 13h e das 16h às 21h.

No curso de Informática para Negócios, os professores irão ensinar como dominar as principais ferramentas necessárias para acessar o mercado de trabalho: sistema operacional, internet e programas de edição de textos, planilhas e apresentações.

Os Espaços da Juventude

Os Espaços da Juventude já entregaram ao mercado de trabalho 2.629 jovens que se habilitaram em diversas capacitações. Além da nova formação de Informática para Negócios há cursos de Drone, Robótica, Impressão 3D, Programação Móvel (IOT), Design de Games, Indústria do Som (DJ) e Indústria Avançada. Em um ambiente sustentável, equipado e climatizado, os alunos são estimulados a pensar em como criar soluções que possam revolucionar o mercado de consumo e do trabalho, com a orientação de professores e material didático exclusivo.

Espaço da Juventude do Estácio

Endereço: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô)

Espaço da Juventude da Cidade de Deus

Endereço: Rua Daniel, s/n, apartamentos da Cidade de Deus (Referência: próximo à Fundação Leão XIII)

Espaço da Juventude de Vigário Geral

Endereço: Estrada do Vigário Geral S/N - Praça Elba (Referência: Igreja em frente ao contêiner)

Espaço da Juventude de Vargem Pequena

Endereço: Estrada dos Bandeirantes, s/n, Av. A, Vargem Pequena (Referência: Praça Veluza Bispo)