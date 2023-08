Prefeitura realiza operação de ordenamento e fiscalização em Campo Grande

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Oeste realizaram uma operação de ordenamento e fiscalização, nesta sexta-feira (18), para impedir a ocupação irregular do calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste da cidade. Diversas estruturas e dezenas de itens que eram comercializados irregularmente foram apreendidos, além de duas carroças de lanches e placas de publicidade.

Os agentes ocuparam os principais acessos ao calçadão no início desta manhã para controlar a entrada dos ambulantes no local. O objetivo da operação foi liberar apenas os camelôs licenciados. As equipes da Prefeitura também realizaram o ordenamento das calçadas que eram ocupadas de forma irregular pelos lojistas. Os comerciantes locais foram orientados a expor seus produtos no limite permitido pela Prefeitura.

Leia mais



➢ Grupo Mulheres do Brasil chega a Niterói; conheça

➢ JUVRio abre 600 vagas em curso de Informática para Negócios

"O ordenamento do calçadão de Campo Grande é uma demanda importante para os moradores, comerciantes e ambulantes legalizados daquela região. Então, a Seop tem feito um esforço junto com a subprefeitura local para organizar aquele espaço público, para permitir melhor circulação de pedestres. Nós estivemos hoje no calçadão, fizemos apreensões de mercadorias irregulares daqueles que insistiram em permanecer irregularmente no local, organizamos inclusive as calçadas juntos aos comércios que retiraram estruturas que estavam ocupando indevidamente o espaço público. Nós vamos manter essa operação diariamente para estabelecer e consolidar no calçadão de Campo Grande o ordenamento que respeite o espaço público e os interesses da população local", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



O subprefeito da Zona Oeste, Diogo Borba, completou:

"O calçadão de Campo Grande precisa de atenção, e tanto a Subprefeitura quanto a Seop atuarão frequentemente para conter a desordem que se instaurou no local. Não há espaço para a circulação de pedestres e isso não acontece apenas por causa dos ambulantes irregulares, mas também pelas lojas que expõem as suas mercadorias além do espaço permitido. O objetivo é deixar o calçadão em ordem e devolvê-lo assim à população".

Produtos como capas e acessórios de celular, alimentos mal acondicionados, botijões de gás, entre outros itens foram apreendidos. A Comlurb recolheu duas toneladas de lixo.