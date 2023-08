Grupo Mulheres do Brasil chega a Niterói; conheça

Cada mulher conta. É com esse espírito que o recém criado núcleo de Niterói do Grupo Mulheres do Brasil será oficializado no próximo sábado (19). A iniciativa é liderada por Cláudia Guimarães, Taiana Jung e Thais Garcia que esperam dar o pontapé, junto com um grupo inicial 30 mulheres, com o propósito de começar uma jornada para gerar propostas e realizar ações por uma cidade e um Brasil melhor e mais igualitário, a partir do protagonismo feminino.

O encontro terá o formato de um seminário no qual será utilizada a Teoria da Mudança, abordagem que busca descrever e viabilizar o impacto desejado a partir de ações ou intervenções em uma determinada comunidade ou território. O resultado será a criação de comitês, que conduzirão frentes de trabalho em causas específicas para a cidade de Niterói.

Os núcleos do Grupo Mulheres do Brasil já estão presentes em 113 cidades do Brasil e ainda contam com 42 no exterior. Ao todo são 118.850 mulheres engajadas em uma rede suprapartidária feminina que defende a liderança da mulher na construção de um país melhor.

Criado em outubro de 2013 por 40 mulheres executivas de diferentes segmentos de atuação, e presidido por Luiza Helena Trajano, desde o início tem o intuito de envolver a sociedade civil, fazendo uma interlocução com os três poderes e empresas.

O grupo é aberto para qualquer pessoa que se identifique como mulher e que se alinhe às premissas do grupo. Para participar, basta se cadastrar no site: https://www.grupomulheresdobrasil.org.br/

São Gonçalo

Em São Gonçalo, o núcleo foi fundado em 2020, inicialmente liderado pela professora e analista de educação Yonara Costa, pela empreendedora e especialista em gestão Lícia Borges e pela analista de Recursos Humanos Juliana Garcia.

O núcleo gonçalense do GMB realiza desde então diversas ações na cidade, como oficinas de empreendedorismo e vendas, capacitações para comunicação e administração de negócios femininos, bem como projetos de incentivo à leitura e escrita, como o coletivo Escritoras Vivas, que é apoiado pelo Grupo Mulheres do Brasil.

"O Escritoras Vivas é um projeto voltado para as autoras gonçalenses. É um grupo que visa dar voz para que essas mulheres possam alçar novos voos, sempre engajando e incentivando as suas produções", explica Yonara.

"O grupo realiza tanto ações simbólicas, de encorajar, acolher e estimular essas mulheres, o que é extremamente importante, quanto ações concretas e que deixam contribuições efetivas para a cidade", afirma a professora.