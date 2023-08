'Mulher Abacaxi' registra queixa contra ex em delegacia de Maricá

A influencer Marcela Porto, conhecida como 'Mulher Abacaxi', denunciou o ex-marido, o venezuelano Elvis Daniel Santa Rojo, na 82ªDP (Maricá), por ele ter gasto, sem autorização, cerca de R$ 40 mil em despesas com cartão de crédito.

Segundo a rainha de bateria da escola de samba União de Maricá, os gastos foram efetuados durante o período em que ela esteve fora do país. No depoimento dado à polícia, ela contou que pediu ao ex-marido que ele ficasse na sua casa, em Itaipuaçu, para cuidar dos cachorros enquanto ela estivesse viajando. Para cobrir as despesas com os animais, Marcela deixou um cartão de crédito adicional com limite de R$ 500,00 com o ex-marido. Entre os gastos identificados no cartão estão a compra de passagens aéreas e roupas.

"Para minha surpresa recebi a notificação de uma compra no cartão no valor de R$ 2.209,72, parcelada em 4 vezes, no site MaxMilhas. Provavelmente para compra de passagem aérea. Foi quando eu percebi que havia outros gastos dele", afirmou Marcela ao Jornal Extra.

A primeira compra com valor alto foi feita no dia 10 de agosto. Dois dias depois, foram efetuados novos gastos, incluindo uma compra no valor de R$26.842,44. Desesperada, a influencer ligou para a central de atendimento do banco e foi informada que as compras tinham sido feitas na cidade de Manaus e que não seria possível realizar o estorno, por se tratar de compra mediante senha.



Marcela Porto, acompanhada do advogado Cleber Cesário, estiveram na delegacia de Maricá nesta sexta-feira (18), onde fizeram um registro de ocorrência. Eles também protocolaram uma ação contra a operadora de cartão de crédito.



Ela acredita que o ex tenha retornado para Venezuela. Até o fechamento desta edição, o venezuelano não havia sido localizado para se manifestar sobre as acusações feitas por Marcela.