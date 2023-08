Cozinheiras e cozinheiros de escolas do estado assistem a aula do chef Claude Troigros

Além de aprenderem alguns dos truques culinários de Troigros, eles provaram o “delicioso”macarrão com carne seca feito pelo chef - Foto: Divulgação/Governo do Estado

Elas e eles cozinham todos os dias para estudantes da rede estadual de ensino. Mas, na última quinta-feira (17/08), penduraram seus aventais para assistir, no Jockey Club, na Gávea, uma aula com o chef francês Claude Troigros, na 13ª edição do Rio Gastronomia.



A convite da secretária de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Roberta Barreto, Ana Paula Amaro, de 44 anos, Eunice Olímpia, de 51, Jéssica Coelho, de 29, Leonardo Lourenço, de 28, Maria Aparecida da Silva, de 64, e Thiago Pambú, de 27, visitaram o maior festival de gastronomia do país.

Além de aprenderem alguns dos truques culinários de Troigros, eles provaram o “delicioso”macarrão com carne seca feito pelo chef e posaram ao lado dele para fotos.

E mais: contaram algumas de suas experiências nas cozinhas das escolas estaduais – em algumas são servidas mais de mil refeições por dia.

"Foi um sonho. E ainda aprendi como melhorar meu trabalho para os alunos, que eu gosto tanto. Minha vida é cozinhar e, com amor, carinho e dedicação, tudo fica mais gostoso. Estes são os ingredientes principais para fazer uma merenda escolar. Foi meu presente de aniversário, já que faço 65 anos no sábado", festeja a merendeira Maria Aparecida da Silva, de 65 anos, que, há 16, é cozinheira do Colégio Estadual Visconde de Cairu, no Méier.

De acordo com a secretária Roberta Barreto, a experiência serviu para que os profissionais da rede estadual de ensino pudessem aprender novas técnicas culinárias e experimentar novos sabores:



"Temos muito orgulho do trabalho das nossas merendeiras e merendeiros. Além de experimentar novos sabores, elas e eles puderam assistir no Rio Gastronomia a aula de Claude Troigros, que foi muito carinhoso e gentil com eles. Agradeço ao querido chef e à jornalista Luciana Fróes, que nos proporcionou este encontro tão enriquecedor. Tenho certeza de que esta experiência será muito proveitosa para os nossos profissionais. E também para os nossos alunos, que poderão se deliciar com o resultado de todo este aprendizado. E vamos ao nosso concurso de gastronomia na rede!", enfatizou.

Depois da palestra, eles lancharam, percorreram diferentes estandes, posaram para fotos em frente à roda gigante e ao palco onde o cantor Diogo Nogueira se apresentou:

"Parece um sonho. É uma mistura de sentimentos inacreditável. Um dos momentos mais felizes da minha vida. Teve o carinho do chef Claude, a alegria do show, a troca de conhecimento...Tudo maravilhoso e muito especial", lembra Ana Paula Amaro, que trabalha há 13 na cozinha do Ciep 201 Aarão Steinbruch, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As cozinheiras e cozinheiros nunca tinham estado em um evento grande de gastronomia. E ainda foram convidados pelo chef francês a experimentar um de seus pratos.

"Sempre trabalhei em cozinha, mas nunca havia ido em um evento como o Rio Gastronomia. Estamos sempre dispostos a aprender, e participar de algo assim foi mágico. Fez com que nos sintamos mais especial", diz Eunice Abreu, de 51 anos, que, desde 2021, trabalha na cozinha do Colégio Estadual PM Marcus Jardim, em São Gonçalo.

Na casa de Jéssica Coelho, que há cinco anos atua como merendeira no Colégio Estadual Chiquinha Gonzaga, na Barra da Tijuca, comida é coisa séria.

"Eu quero muito estudar gastronomia. Minha mãe também é merendeira da rede, e acho que esse dom veio dela. Sou jovem, só um pouquinho mais velha que os alunos da escola. Isso me ajuda a ter um relacionamento bacana com eles. E eu quase não acreditei quando recebi o convite para conhecer o Rio Gastronomia e o chef Claude Troigros", lembra.

Leonardo Lourenço, que há nove anos trabalha na área de alimentação e quatro no Colégio Estadual Aurelino Leal, em Niterói, já faz planos para os próximos dias.

"Quero usar as técnicas do Claude lá na cozinha da escola – diz o jovem, que adora fazer pizza caseira e escondidinho com batata e carne desfiada. Para Thiago Barbosa Pambú, que trabalha há quatro anos na cozinha do Ciep 111 Gelson Freitas, em Mesquita, o conhecimento adquirido também vai ajudá-lo no trabalho.

"Aprendi e me diverti muito. Sou novo, e este dia vai ficar marcado na minha vida. Só posso agradecer a oportunidade", diz o jovem de 27 anos.

Além da secretária Roberta Barreto, acompanharam os profissionais no Jockey Myrian Medeiros, subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas da Seeduc-RJ; Erika Rangel, subsecretária de Gestão Administrativa, e Maria José Rangel Ribeiro Mello, superintendente de Gestão das Regionais Administrativas da secretaria.