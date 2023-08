Dia do Estagiário: da experiência ao case de sucesso

Nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, celebra-se o Dia do Estagiário, data que destaca a importante contribuição dessa fase, tanto na rotina das empresas quanto para a formação dos futuros profissionais.

O estágio representa um período enriquecedor de aprendizado, durante o qual os estudantes têm a oportunidade valiosa de mergulhar no mundo profissional, unindo os conhecimentos absorvidos em sala de aula com a prática real. Essa fase desempenha um papel essencial em preparar os alunos para uma futura carreira, permitindo-lhes adquirir conhecimento prático e adaptar-se de maneira eficaz às complexidades do cenário corporativo.

Para comemorar essa data e exemplificar a importância desse processo na carreira de um profissional, OSG entrevistou três diferentes perfis, que hoje, tendo obtido sucesso em suas carreiras, contam sobre a importância de passar pela etapa de estágio e de "abraçar" as oportunidades que a vida pode oferecer.



"O estágio é um processo de muita troca entre gestor e estudante"

Para a jornalista de 37 anos, Luana Souza, moradora de São Gonçalo, viver a experiência dos estágios foi fundamental para que pudesse chegar onde chegou, com uma "bagagem" imensa de conhecimento. Luana hoje é empresária, dona da 'Conecta Comunicação', agência especializada em Assessoria e Marketing.



"O meu primeiro estágio foi no Jornal O São Gonçalo, quando ainda cursava o 2° período de jornalismo. Eu tive a melhor das experiências como estagiária. Primeiro porque no veículo onde comecei, o estagiário era visto como profissional, pois tinha as mesmas incumbências que um repórter formado. Íamos para a rua fazer os casos, como homicídio e cultura, então quando a gente se deparava com certas disciplinas na universidade, como redação jornalística, ficava muito simples, por já ter a vivência da redação", contou Luana.

A jornalista Luana Souza em seu primeiro estágio, no Jornal O São Gonçalo | Foto: Divulgação

Formada pela Universidade Estacio de Sá, a jornalista também tem MBA em Administração em Marketing e Comunicação Empresarial e é pós graduada em Neuromarketing e em Comunicação e Oratória.



"O estágio é um processo de muita troca entre gestor e estudante. Pra mim foi uma experiência muito enriquecedora, onde eu pude aprender na prática tudo aquilo que via na teoria", disse.

Luana e sua estagiária na Conecta Comunicação, Manuela Sampaio | Foto: Divulgação

De acordo com a Lei 11.788/2008, que rege atualmente as normas dessas contratações, o estágio faz parte do projeto pedagógico dos cursos, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional, uma oportunidade crucial para os estudantes experimentarem, na prática, o que aprenderam em sala de aula, consolidando conhecimentos e desenvolvendo habilidades essenciais para a sua futura carreira.



A interação com colegas e supervisoras(es), a necessidade de gerenciar tarefas e projetos, e a responsabilidade de cumprir prazos contribuem para o amadurecimento de cada jovem. O estágio é um passo importante no processo de formação de um indivíduo, preparando-o para os desafios e oportunidades que o aguardam na carreira escolhida.

O enfermeiro Filipe Rangel, de 33 anos, formado pela Universidade Federal Fluminense e morador de Niterói, é um exemplo prático do quão relevante pode ser essa interação entre estagiário/supervisor para que o aprendizado possa ser executado com a convicção do que está sendo feito.

"Na prática, uma boa parte da gestão que aprendi no meu estágio, eu hoje aplico no meu dia a dia"

Filipe, que fez diversos estágios durante a graduação, também fez parte do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET), programa do ministério da saúde que selecionava alunos do curso de saúde para trabalhar em unidades básicas de atendimento.

"Fiz meu estágio em uma clínica da família em Niterói, onde atuei juntamente à gestão", contou Filipe | Foto: Divulgação

"Fiz meu estágio em uma clínica da família em Niterói, onde atuei juntamente à gestão. Eu era estagiário da enfermeira que era responsável por toda a regional de Niterói", disse Filipe.



O enfermeiro, que hoje trabalha na direção de enfermagem do Hospital Municipal Carlos Tortelly, em Niterói, na área de gestão hospitalar, compartilha sua perspectiva sobre o processo de estágio e suas vertentes.

"A experiência que eu adquiri na época foi muito em relação a gestão de equipes, trabalhar com pessoas, com o público. Quando me formei isso com certeza fez diferença no meu currículo, a ponto do meu atual gestor me chamar para uma entrevista e atualmente eu trabalhar com gestão também. Eu tenho uma equipe, onde coordeno o núcleo de segurança do paciente e também tenho uma equipe de controle de infecção hospitalar", contou.

O enfermeiro hoje trabalha na direção de enfermagem do Hospital Municipal Carlos Tortelly, em Niterói, na área de gestão hospitalar | Foto: Divulgação

A legislação que regulamenta e rege os estágios no Brasil prevê diversos direitos para a pessoa que atua como estagiária, como férias, pagamento de bolsa auxílio, auxílio transporte, e cargas máximas de horário no qual o estagiário deve cumprir suas obrigações.



Por isso, é importante se atentar quanto aos cuidados com a contratação de uma pessoa estagiária. Como por exemplo:

-estabelecer um termo de compromisso com a instituição de ensino e com o estudante;

-oferece instalações que contribuam para que a pessoa possa contar com aprendizagem social, profissional e cultural;

-indicar uma pessoa da empresa para que monitore o desenvolvimento da pessoa estagiária;

-enviar à instituição de ensino um relatório das atividades desenvolvidas pela pessoa estagiária;

-manter documentações atualizadas que comprovem a relação de estágio, entre outros.

O estágio, principalmente na vida do estudante que possui poucos recursos, também pode vir a ser uma difícil decisão a ser tomada, pois muitos se veem com a dúvida de seguir por um processo que será enriquecedor para sua trajetória profissional, e ao mesmo tempo, a necessidade de um trabalho que lhes deem segurança financeira e estabilidade para a conclusão do curso de graduação.

"Se você tenta fazer tudo com excelência, tem tudo pra ter uma carreira de sucesso"

Foi o que vivenciou a psicopedagoga Valquíria Bessa, de 45 anos, moradora de Jacarepaguá. Formada inicialmente em pedagogia, a profissional se dividia entre os estudos e o trabalho no shopping.

"Larguei o emprego de carteira assinada para fazer estágio em uma escola pequena, porque queria investir na minha carreira de professora. Acredito que fazer estágio vale super a pena, mesmo com uma remuneração inicial baixa. É um tempo de aprendizado muito importante", declarou Valquíria.

A profissional também fez especialização em psicopedagogia e neuropsicopedagogia e hoje não trabalha mais em escolas. Ela atua como psicopedagoga em um consultório clínico particular no Via Parque, localizado na Barra da Tijuca.

A profissional também fez especialização em psicopedagogia e neuropsicopedagogia e hoje atua em um consultório clínico na Barra da Tijuca | Foto: Divulgação

"O estágio foi muito importante para minha formação. Vale a pena quando a gente acredita que está no caminho certo, que está de acordo com o nosso propósito e pro que queremos pra nossa formação, independente da área que a gente trabalhe. Se a gente gosta daquilo que faz e tenta fazer tudo com excelência, tem tudo pra ter uma carreira de sucesso", declarou.



Direitos e deveres dos estagiários

Direitos

-Férias de 30 dias após completar 1 ano de estágio;

-Pagamento de bolsa;

-Auxílio-transporte;

-Jornada de no máximo seis horas diárias aos estudantes do ensino superior e de até quatro horas para quem ainda está no ensino fundamental ou médio.

Deveres

-Cumprir o estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio;

-Ser responsável pelas atividades desempenhadas durante o estágio;

-Cumprir os horários e atividades previstos no programa de estágio;

-Justificar eventuais faltas.

Dica para quem está começando:

"Acreditem e façam sempre o seu melhor, porque a recompensa sempre vem. Engana-se quem pensa que não está sendo observado, em sua pontualidade, apresentação pessoal, postura, relacionamento interpessoal com os colegas, as horas que você dedica a mais. Porque o estagiário que você é hoje, é o profissional que você será amanhã. Então sempre vale a pena fazer e ser o melhor estagiário que se possa ser", disse a jornalista Luana Souza, dona da 'Conecta comunicação'

"Eu diria para um estagiário que está começando hoje, para aproveitar, aproveitar justamente as oportunidades que a vida coloca pra gente. As vezes não levamos muita fé e até mesmo achamos que o estágio é uma bobeira, mas não, isso tudo contribui pra você desenvolver habilidades e ter atitudes quando se forma. Certamente ter no currículo uma experiência profissional, mesmo que seja de estágio, faz diferença. Em enfermagem, por exemplo, é muito difícil entrar no mercado de trabalho sem nenhum tipo de experiência comprovada", concluiu o enfermeiro Filipe Rangel.

"Esses anos iniciais no magistério foram essenciais para minha formação, tanto pessoal como profissional. Acho super válido iniciar dessa maneira no mercado de trabalho. Além de que a gente consegue criar novas amizades e assim vão surgindo novas possibilidades e novas oportunidades também", declarou a psicopedagoga Valquíria Bessa.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca