Deborah Secco descreve partes íntimas do marido e viraliza

Deborah Secco participou do programa 'Sobre Nós Dois', comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, que estreou na quinta-feira (17). Durante o bate-papo, a atriz fez confissões 'picantes' sobre a vida a dois com o marido Hugo Moura e aproveitou para descrever o órgão genital do rapaz.

“O pau do Hugo tem uma particularidade, que é o mais incrível de tudo. Além de grande e grosso, ele é duro tipo madeira assim”, disse a atriz, batendo na mesa.

Deborah completou: “Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro. Porque ele é muito duro, não é maleável. Ele é tipo um copo”, detalhou enquanto segurava um como de vidro, para exemplificar.

Sabrina Sato, que está solteira desde o fim de seu casamento com Duda Nagle, ainda brincou sobre a situação dizendo que a propaganda não era indicada para alguém que, como ela, está “sem pegar ninguém”. Deborah, então, foi direta e declarou: “Não por isso, Sabrina. Você pode ir lá em casa. Nossa casa estará sempre de portas abertas para você”, disse a atriz aos risos.



O marido de Deborah Secco, Hugo Moura, também estava presente no programa e acompanhou, aos risos, a esposa dar detalhes de sua intimidade.