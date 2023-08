Vai ao mercado? Veja e compare os preços dos produtos da cesta básica desta semana

De acordo com a pesquisa realizada nesta semana por O São Gonçalo, o leite é destaque com redução de preços nos três mercados pesquisados - Foto: Lívia Mendonça

A terceira semana de agosto chegou e com ela, algumas alterações, para mais e para menos, nos insumos básicos das cestas básicas, indispensáveis no dia a dia do consumidor brasileiro.

Em mais uma semana de pesquisa, OSG listou e comparou os valores dos produtos em três mercados do município, comparando-os com a pesquisa realizada na última semana, facilitando assim, as compras da população que procura pelo melhor preço.

Em alta



Entre os produtos que se destacam como as maiores altas da semana no Guanabara estão a manteiga, com alta de 10%; e o pimentão, cenoura e banana, com aumento de 10%, 19% e 16%, respectivamente.

No Mundial, a notícia é boa para o consumidor que não conseguiu fazer as compras na última semana e precisou deixar para essa. Após a pesquisa, o único aumento nos itens da cesta básica foi o da laranja, com alta de 11%.

Já no Assaí, o aumento pôde ser observado no valor do óleo, com alta de 2% e em três itens do Hortifruti: tomate 14%, pimentão 3% e alho 10%.

Em verde, os produtos que tiveram queda na inflação. Em vermelho, as altas na inflação e em amarelo, o melhor preço entre os três mercados | Foto: Lívia Mendonça

Para a aposentada Sonia Ferreira, de 66 anos, consumidora assídua do Guanabara, as compras foram em sua grande maioria, positivas para seu bolso.



"Observei muitas quedas nos preços, principalmente no leite, no café e até mesmo em alguns legumes e verduras. Fiquei feliz de conseguir economizar, nem que seja um pouquinho", declarou a aposentada.

Considerando a soma dos produtos da cesta básica, o mercado que apresentou o maior preço total nesta semana foi o Mundial.

Em baixa

As notícias são ótimas para os donos de casa que gostam de economizar na ida ao mercado. Os três locais pesquisados pela reportagem apresentaram queda nos valores da maioria dos itens. Alguns produtos também mantiveram estabilidade no preço comparados à semana anterior.

No Guanabara, os produtos com redução nos preços são: feijão -2%; óleo -5%; açúcar -20%; café -5%; leite -6% e os itens do setor de Hortifruti: tomate -1%; cebola -0,25%; chuchu -29% e alface e couve com -31% cada.

No Guanabara, o café teve redução de -5% | Foto: Lívia Mendonça

No Mundial, os destaques vão para a batata e alho, com queda de -19% e -10% e para a manteiga, leite e café com -9%, -14% e -6%, respectivamente.



No Mundial, os destaques vão para a batata e alho, com queda de -19% e -10% | Foto: Lívia Mendonça

Já no Assaí, os destaques positivos para o "bolso" do consumidor são: feijão -9%; farinha de trigo -1%; acém -16% e leite -22%, nos itens gerais. E no setor de Hortifruti, os destaques vão para cebola -5%; chuchu -10%; cenoura -23%; banana -14% e maçã -9%.



Considerando a soma dos produtos da cesta básica, o mercado que apresentou o menor preço total nesta semana foi o Assaí.



Com a redução no valor do leite nos três mercados pesquisados, a "boa" para o fim de semana é preparar uma receita de doce de leite.

Receita - Doce de leite caseiro

Ingredientes (10 porções)

- 2 litros de leite

- 4 xícaras de açúcar

Modo de preparo (45 min)

1- Coloque o leite e o açúcar em uma panela grande de fundo largo.

2- Leve ao fogo médio, mexendo sempre com uma colher de pau, até obter fervura (cerca de 15 minutos).

3- Diminua o fogo e continue mexendo até obter um doce marrom claro de consistência cremosa (cerca de 45 minutos).

4- Passe o doce para um refratário, deixe esfriar bem e sirva colheradas em pratos de sobremesa com fatias de queijo branco