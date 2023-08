Carlos Alberto de Nóbrega é internado com covid em São Paulo

Apresentador e humorista está internado com covid-19 - Foto: Reprodução/Instagram

Apresentador e humorista está internado com covid-19 - Foto: Reprodução/Instagram

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado com covid-19 no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta quinta-feira (17). Ele recebeu o diagnóstico da doença em exame realizado na unidade de saúde. De acordo com sua esposa, Renata Domingues, ele "está bem".

Essa não é a primeira vez que o artista é internado com covid-19. Em fevereiro de 2021, Carlos Alberto e a mulher já tinham parado no hospital por conta da doença. Na época, os dois já haviam tomado a primeira dose da vacina.

“Desculpem por não atender o telefone e não responder as mensagens no dia de hoje sobre a saúde de Carlos Alberto. Sim, @calbertonobrega está com covid, mas está bem", publicou a médica em uma rede social.

Ao UOL Splash, o filho do humorista, Marcelo de Nóbrega, informou que o pai “estava com sintomas de gripe bem forte”. O apresentador estaria com febre e tosse desde o começo da semana, e teria ido ao hospital por conta própria.