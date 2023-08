UFRJ recomenda retorno das máscaras em ambientes fechados e aglomerações

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através do Núcleo de Enfrentamento e Estudos em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes (Needier), emitiu uma nota técnica, nesta quarta-feira (16), em que recomenda ao corpo social da Universidade o retorno do uso de máscaras em ambientes fechados, bem como em aglomerações. O Núcleo também orienta a higienização frequente das mãos.

As recomendações se devem à preocupação com uma nova onda de covid-19, o que tem sido constatado em outros países. No mundo, cerca de 1,5 milhão de novos casos de covid-19 foram registrados entre 10 de julho e 6 de agosto, segundo dados da Agência Brasil, com base em informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). O aumento de casos de covid-19 que foram diagnosticados no Needier também é uma das motivações para as recomendações na UFRJ.

A nota orienta, ainda, a testagem em caso de sintomas respiratórios ou contato próximo com alguém com covid-19. Ela pode ser feita no Centro de Triagem Diagnóstica do Needier, das 8 às 15h, na Av. Carlos Chagas Filho, 791, quadra F, na Cidade Univesitária. O Núcleo disponibiliza o WhatsApp (21) 97380-2702 para dúvidas. Não é necessário agendamento.

Leia a nota na íntegra abaixo:

"Diante da constatação de aumento moderado e progressivo de casos positivos diagnosticados no Centro de Triagem Diagnóstica do Núcleo de Enfrentamento e Estudos em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes (CTD/Needier/UFRJ) e da preocupação com uma nova onda de covid-19, fato já constatado em outros países, julgamos prudente alertar ao corpo social da universidade e recomendar o uso adequado de máscaras em ambientes fechados e em contextos de aglomeração humana, assim como higienização frequente das mãos. Cabe ressaltar a importância da testagem em caso de surgimento de sintomas respiratórios ou contato próximo com caso de covid-19.

O atendimento no CTD/Needier está sendo realizado diariamente (das 8h às 15h) no Pavilhão Clínico (entrada própria), sem necessidade de agendamento prévio. O Needier está localizado no Polo de Biotecnologia (antiga BioRio), situado na Av. Carlos Chagas Filho, 791, Quadra F, CEP: 21941-599. Em caso de dúvida, contactar a equipe do núcleo pelo WhatsApp – (21) 97380-2702."