Adolescente morre após colocar cabeça para fora na janela do ônibus

Uma adolescente de 13 anos morreu após bater a cabeça em um poste no fim da tarde da última quarta-feira (16/08), em Nova Friburgo, município da Região Serrana do Rio. Ela estava voltando da escola em um ônibus quando colocou parte do tronco para fora da janela, enquanto o veículo estava em movimento.

Identificada como Fernanda Pacheco Ferraz, a vítima era estudante da rede estadual e teria saído da escola junto de colegas de classe. Ela pegou um ônibus da linha 491, sentido Centro, para ir para casa. A menina sentou-se nos fundos do ônibus e colocou o corpo para fora, pela janela, para se despedir das amigas na calçada.

Leia também:

➢ Duas vítimas graves em acidente na Estrada da Serrinha, vídeo!

➢ Motorista atropela um homem e é detido em Tanguá

Foi nesse momento que ela colidiu com um poste na Rua Luiz Catarcione. Os passageiros perceberem a batida e gritaram para que o motorista parasse, segundo testemunhas. O condutor parou o veículo e o socorro foi acionado. Quando agentes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, porém, a menina já havia morrido.



A Novafaol, empresa que administra a linha de ônibus, lamentou a situação e esclareceu que o motorista estacionou o veículo assim que percebeu o acidente. ""Todos os fatos certamente deverão ser devidamente apontados e esclarecidos mediante detalhada perícia técnica com a indispensável colaboração da Concessionária e supervisão das autoridades policiais", declarou a empresa.

A Secretaria de Educação do estado também lamentou o ocorrido e decretou dois dias de luto na unidade escolar onde amenina estudava, o Colégio Estadual Professor Carlos Côrtes. "A Seeduc se solidariza com a imensa dor da família e vem prestando toda a assistência a ela e à comunidade escolar", afirmou, em nota.