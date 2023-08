Duas vítimas graves em acidente na Estrada da Serrinha, vídeo!

Caminhão bateu contra poste, que entortou sobre a via - Foto: Reprodução

Caminhão bateu contra poste, que entortou sobre a via - Foto: Reprodução

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um caminhão, uma picape dos bombeiros e uma moto na Estrada Gilberto de Carvalho, mais conhecida como Estrada da Serrinha, via que liga Itaipu a Itaipuaçu, na manhã desta quinta-feira (17).

Segundo testemunhas, a colisão teria acontecido quando o caminhão estava descendo a serra e perdeu o controle, se chocando contra os outro dois veículos, na altura do número 181, no bairro de Itaipu, em Niterói.

Dois helicópteros do Corpo de Bombeiros foram utilizados para socorrer as duas vítimas graves para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). A terceira vítima ainda está no local e será levada para um hospital da região a ser definido.





Três veículos estão envolvidos no acidente Reprodução

De acordo com a Nittrans, o fluxo na estrada foi interrompido nos dois sentidos e agentes estariam no local orientando o trânsito.