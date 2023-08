Acidente deixa motociclista ferido na Ponte Rio-Niterói

Com ferimentos leves, vítima foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista saiu ferido após sofrer um acidente no início da tarde desta quinta-feira (17) na Ponte Rio-Niterói. A colisão entre uma moto e um carro de passeio aconteceu no sentido Rio, na altura da Ilha do Mocanguê, por volta das 12h20.

Ainda não há detalhes sobre o que causou a batida. Poucos minutos após o acidente, imagens registradas por usuários da via começaram a circular nas redes sociais, mostrando o motociclista estirado no chão na beira da pista. Apesar disso, a informação da Ecoponte, concessionária que administra a via, é de que ele sofreu apenas ferimentos leves.





Os socorristas da empresa foram acionados para socorrê-lo. Ele foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, para receber atendimento. Não há relatos de outras vítimas. Por conta da batida, o trânsito no sentido Rio ficou levemente congestionado, com uma das faixas ocupadas até às 13h15. Apesar disso, o tráfego logo foi normalizado.