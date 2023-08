Guarda Municipal prende homens furtando fios em São Gonçalo

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam cinco homens em flagrante nesta madrugada de quinta-feira por furto de cabos de cobre, no Zé Garoto. O flagrante aconteceu durante a madrugada e os agentes encaminharam os presos e o material apreendido para a 73ª DP.

Um homem foi flagrado cortando fios na Avenida Presidente Kennedy, na altura do número 301, no bairro Zé Garoto. Ao se deparar com os agentes da ROMU, ele fugiu para se esconder em uma residência abandonada, onde os guardas flagraram mais quatro pessoas com cerca de 50 metros de fio de telefonia.

Na última terça-feira, a Guarda Municipal já tinha flagrado dois homens foram com 60 metros de cabos de fio de telefonia, além de uma faca de serra, um isqueiro e um alicate. O flagrante aconteceu na Rua Lourenço Abrantes, também durante a madrugada.

Foram apreendidos mais de 100 metros de cabos de telefonia | Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

"Nós estamos cumprindo o nosso papel, dentro daquilo que nos cabe na segurança do município. Não atuamos só nas irregularidades de trânsito. A fiscalização máxima faz parte da nossa rotina. Nós estamos aumentando o patrulhamento noturno para levar o máximo de segurança para a população e para os comerciantes", disse o comandante da Guarda Municipal, Ewerton Mendes.

Todos os flagrantes foram encaminhados para a 73ºDP, onde os homens ficaram presos.