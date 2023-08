Pré-Enem Popular de Maricá promove aula gratuita no Cinema Henfil

Cine-aula será transmitida ao vivo na página do projeto no Youtube - Foto: Divulgação/Elsson Campos

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, realiza nesta quinta-feira (17/08), às 18h, uma cine-aula no Cinema Henfil, no Centro, com música e filme sobre a ditadura militar no país. O professor de História, Willian Campos, apresenta uma aula sobre os governos militares no Brasil de 1964 a 1985, tema que voltou a ser cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A atividade integra a 8ª edição do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg, curso preparatório oferecido gratuitamente pela Secretaria de Educação com apoio da Secretaria de Cultura.

A cine-aula é aberta ao público (não precisa de inscrição) e será transmitida ao vivo na página do projeto no Youtube (https://m.youtube.com/@preenempopulariaraiavelberg) para os alunos dos polos São José, Inoã e Itaipuaçu. Não há mais vagas para assistir presencialmente no Cine Henfil e os lugares serão ocupados por estudantes da unidade Centro. Ao todo, 1.910 alunos participam desta edição do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg.

Durante a aula, será exibido o documentário “Uma Família Ilustre”, com 20 minutos de duração, abordando o período histórico da última ditadura militar no Brasil. O curta-metragem mostra a conversa entre Cláudio Guerra, ex-delegado da Polícia Civil que assassinou e incinerou militantes contrários à ditadura, e o professor Eduardo Passos, psicólogo clínico que trabalha com direitos humanos. Em seguida, o cantor Ronaldo Valentim apresenta canções que marcaram essa época: “Apesar de você” e “Vai passar” (Chico Buarque); “O bêbado e a equilibrista” (Elis Regina); “Alegria, alegria” (Caetano Veloso); e “Pra não dizer que não falei das flores” (Geraldo Vandré).

“Será uma aula diferente e bem didática, onde os alunos farão exercícios, contextualizando as músicas. Esse tema sobre ditadura militar voltou a ser tema no Enem e em algumas questões é cobrado tendo essas músicas como referência”, afirmou o professor Willian Campos.

Curso presencial em quatro polos

Essa edição é realizada desde junho com aulas online transmitidas ao vivo nas noites de segunda e quarta-feira no canal do YouTube. Já no módulo presencial, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, também à noite, em quatro polos do município: Escola Municipal Carlos Magno Legentil de Mattos (Centro); Escola Municipal Caic Elomir Silva (São José do Imbassaí); Escola Municipal Vereador Aniceto Elias (Polo Inoã) e Escola Municipal Anísio Teixeira (Itaipuaçu).

Todos os participantes do curso receberão atendimento individualizado e personalizado por meio de WhatsApp, professora particular de redação, correção, orientação psicológica, simulados e teste vocacional.

Resultado do Pré-Enem Popular

Na última edição, 86 alunos participantes do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg conquistaram vagas nas principais instituições públicas do país, após realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Entre essas estão a Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além de classificações na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), e demais unidades de ensino.