Deborah Secco “oferece” marido para Sabrina Sato: “Pode ir lá pra casa”

Deborah Secco fez um convite inusitado para Sabrina Sato, após conversarem sobre intimidades sexuais, durante um bate-papo para o novo programa do GNT, Sobre Nós Dois, apresentado pela ex-BBB.

“Elas estão contando do pau do namorado de uma para a outra. Para uma mulher solteira, como eu, não é fácil”, disse Sabrina, que recebeu ainda Paulo Vieira e a namorada, Ilana Sales. Secco então rebateu, oferecendo o marido, Hugo Moura: “Não tem problema, você pode ir lá pra casa pra ver [o pênis do rapaz]“.

A mãe de Zoe ainda falou abertamente sobre o divórcio de Duda Nagle, que aconteceu em março deste ano e brincou com a situação: “Deborah disse que faz sexo 10 vezes por dia com o Hugo. Depois que ela me contou isso foi que eu decidi me separar”.

Leia mais



➢ Larissa Manoela é pega de surpresa e descobre que pais colocaram mansão onde mora à venda

➢ Influenciadora viraliza com fala polêmica sobre o papel da sogra