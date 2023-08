Influenciadora viraliza com fala polêmica sobre o papel da sogra

A empresária e influenciadora digital, Kamila Simioni, de 35 anos, se envolveu em mais uma polêmica ao participar, recentemente, do Podcast 'Chatelaine'. Kamila opinou sobre diversos temas, como paternidade e relacionamento, e, em determinado momento, falou sobre a competição que existe entre sogra e esposa dentro de um casamento.

"O papel da sogra é único e exclusivamente de colocar o seu marido no mundo", disse inicialmente.

A influenciadora, que conta com mais de 2 milhões de seguidores, seguiu opinando sobre relacionamento e viralizou nas redes com a seguinte frase: "Ninguém compete com perereca".





"Posso falar de uma forma muito grosseira. Ninguém compete com perereca. Minha senhora, se você quer continuar convivendo com seu filho, fica na sua. Porque nós mulheres, a gente tira da vida dele. A gente não quer fazer isso, mas se for preciso a gente faz. Mãe nenhuma compete com perereca, quem manda nos homens é a perereca", continuou.



Mãe de dois meninos, Kamila concluiu sua fala no podcast afirmando que "a única que vez que entrei num relacionamento do meu filho mais velho, foi quando feriram a integridade física e moral dele".

Kamila ficou conhecida nas redes após ter um envolvimento com o cantor baiano Tony Salles, marido de Sheila Carvalho. Em 2013, a ex-dançarina do 'É O Tchan' integrava o elenco de “A Fazenda”. Enquanto estava confinada, aconteceu a traição. O caso extraconjugal ganhou repercussão nacional e foi parar na Justiça, quando Tony e Scheila, que permaneceram juntos, processaram a empresária por difamação e danos morais.

A empresária também já foi acusada de agredir uma ex-funcionária e acabou encaminhada à delegacia para prestar depoimento, além de brigar com a cantora Jojo Todynho, se referindo às suas porquinhas de estimação pelo nome da artista, além de outras ofensas deferidas à Jojo em suas redes sociais.