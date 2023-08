Eduardo Bolsonaro lança calendário e pôster do pai sem camisa, veja o vídeo!

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou, no último domingo (13), que a loja virtual da família, a "Bolsonaro Store", agora também venderá calendários do ano de 2024 com fotos e informações sobre a vida do ex-presidente.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Os dois calendários divulgados no ecommerce têm como capa uma imagem de Jair Bolsonaro (PL) sem camisa, em que a cicatriz da facada que tomou durante as eleições de 2018 fica em destaque. O calendário de mesa custa R$ 49,90 e o de parede R$ 59,90.

Leia também:

➢ Aqui tem história: Berços da indústria naval brasileira, conheça os estaleiros de Niterói e SG

➢ "Mendigato" de Curitiba está desaparecido no Rio

Segundo o filho "03", a edição marca os 36 anos de vida pública do ex-presidente e aproveita para relembrar a trajetória do político com "fotos históricas" e "datas marcantes" na sua vida pública. Eduardo também ressaltou que o calendário de parede vem até com um pôster de Jair "pras tias do zap".

Calendários são vendidos por R$ 49,90 e R$ 59,90 | Foto: Reprodução

A loja dos Bolsonaro conta também com outros 30 souvenirs, entre chaveiros, carteiras, cadernos, canecas e até adesivos. O item mais barato custa R$ 9,90 e o mais caro R$ 199,90.