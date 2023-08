Marinha resgata turista argentino desaparecido no litoral do Rio

O turista fazia um passeio de caiaque com outros três argentinos quando o barco virou, devido às condições “adversas” do mar - Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil resgatou, na tarde de terça-feira (15), um turista argentino que estava desaparecido nas proximidades da Ponta de Castelhanos, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Marinha, o turista fazia um passeio de caiaque com outros três argentinos quando o barco virou, devido às condições “adversas” do mar. A identidade dele não foi divulgada.

Operação de resgate



De acordo com relatos, o homem buscou abrigo em um costão rochoso e conseguiu emitir um pedido de socorro pelo rádio. O resgate foi realizado pelo Navio Hidroceanográfico Faroleiro (NHoF) “Almirante Graça Aranha”, com ajuda do Corpo de Bombeiros.

Os outros turistas argentinos conseguiram remar até a praia de Lopes Mendes, também em Ilha Grande.



A Marinha informou que todos os turistas estão bem e seguros.