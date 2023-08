Agosto Lilás segue com ações em São Gonçalo

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, dá andamento às atividades do Agosto Lilás, de enfrentamento à violência contra as mulheres. São várias ações referentes aos 17 anos da publicação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), criada para estipular a punição adequada e coibir atos de violência doméstica e de gênero contra a mulher.

De acordo com a subsecretária Ana Cristina da Silva, todas os eventos buscam a conscientização contra a violência de gênero, além de fornecer informações importantes sobre as redes de apoio a mulheres e os equipamentos voltados para o atendimento a vítimas de violência. Na programação da segunda quinzena, destacam-se, além das palestras e rodas de conversa, oficinas e ações voltadas também para conscientizar o público masculino.

Leia mais:

➣ Dia dos Solteiros: para eles, não é impossível ser feliz sozinho

➣ Dia da Gestante: Manifestação pede por conclusão das obras no Hospital da Mãe de SG

Duas ações também se destacam na extensa programação: o lançamento da cartilha de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e da cartilha de Enfrentamento ao Comportamento Violento no Âmbito Escolar e Doméstico, no dia 21, às 10h, Shopping Partage (Espaço Mais Conhecimento - 2º Piso); e a Caminhada Agosto Lilás, às 8h, no dia 25, com concentração Praça Zé Garoto com destino à Praça Luiz Palmier, s/nº - Centro.

Programação segunda quinzena:

. 16 de agosto – Palestra: Os tipos de Violência contra a Mulher, às 9h, CRAS Jardim Catarina - Rua Leão Gambeta, 533/Rua 13 - Jardim Catarina;

. 16 de agosto – Roda de Conversa – Tema: Autoestima Feminina, às 14h, Centro Especial de Orientação à Mulher (Ceom) Zuzu Angel Rua Camilo Fernandes Moreira, s/nº - Neves;

. 16 de agosto – Divulgação dos Serviços da Rede de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher, às 15h, UPA Santa Luzia;

. 17 de agosto - Oficina “Ser Mulher” com as mulheres da Ginástica, às 10h, Pátio Alcântara Shopping - Térreo;

. 17 de agosto – Encerramento da 7ª turma da Capacitação do Projeto Lidera Mulher, às 13h, Shopping Partage (Espaço mais conhecimento - 2º Piso);

. 18 de agosto – Palestra Sobre Agosto Lilás, Tema: O Papel do Homem na Desconstrução do Machismo, às 7:30, Empresa 3C, Colubandê;

. 21 de agosto – Palestra - Desconstruindo Falas: Que refletem o censo como da violência contra mulher, às 9h, ONG Movimento Prosperar - Rua Elidio Rodrigues Pinto, 240 - Lote 20 Quadra2 - Tribobo;

. 21 de agosto – Roda de Conversa, às 9h, Clínica Municipal Barro Vermelho;

. 21 de agosto – Lançamento da cartilha de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e da cartilha de Enfrentamento ao Comportamento Violento no Âmbito Escolar e Doméstico, às 10h, Shopping Partage (Espaço Mais Conhecimento - 2º Piso);

. 21 de agosto – Reunião de Rede, às 14h, CEOM; 22 de agosto – Palestra Violência Contra a Mulher, às 9h, CRAS Vista Alegre - Estrada São Pedro, 2 - Vista Alegre;

. 22 de agosto – Palestra para a equipe do Hospital Luiz Palmier – Tema: A Violação dos Direitos Humanos e a Violência Contra a Mulher, às 14h, Centro;

. 23 de agosto – Palestra – Tema: A Violação dos Direitos Humanos e a Violência Contra a Mulher, às 9h, ONG SUPERAR - Estrada de Itaúna, 07 – Itaúna;

. 23 de agosto – Rede de enfrentamento a violência doméstica, às 15h, Fórum Colubandê;

. 24 de agosto – Palestra Sobre Agosto Lilás Tema: O Papel do Homem na Desconstrução do Machismo, às 7:30, Empresa 3C, Avenida José Mendonça de Campos, 680, Colubandê;

. 24 de agosto – Abertura da 8ª turma de Capacitação do Projeto Lidera Mulher, às 13h, Shopping Partage (Espaço mais conhecimento – 2º Piso);

. 25 de agosto – Caminhada Agosto Lilás, às 8h, Concentração Praça Zé Garoto com destino a Praça Luiz Palmier, s/nº - Centro;

. 28 de agosto – Roda de conversa sobre violência doméstica, às 9:30, CRIAAD São Gonçalo;

. 30 de agosto – Palestra Violência Contra a Mulher, às 10h, CRAS Porto do Rosa - Estrada da Conceição, 1.111 – Mutuaguaçu (ao lado do Colégio Paulo Reglis);

. 30 de agosto – Palestra Violência Contra a Mulher, às 14h, APAE Neves;

. 31 de agosto – Palestra para professoras, funcionárias e alunas do Ensino Fundamental II – Tema: Tipos de Violência e Relacionamento Abusivo, às 10h, Escola Municipal João Brasil, Morro do Castro;

. 31 de agosto – Cine debate sobre violência doméstica, às 14h30, Auditório bloco C UERJ/FFP – Rua Dr. Francisco Portela, 1470 – Patronato:

. 31 de agosto – Palestra – Tema: Violência Doméstica e de Gênero contra a Mulher; às 16h, Pátio Alcântara.