Morre Léa Garcia aos 90 anos; atriz receberia troféu em Gramado hoje (15)

Uma das primeiras atrizes negras da televisão brasileira, Léa Garcia morreu hoje aos 90 anos, no Rio Grande do Sul, após sofrer um infarto. Léa ficou conhecida após interpretar Rosa em "Escrava Isaura".

A informação foi anunciada pelos familiares no Instagram: "É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado, no Festival de Cinema de Gramado, da nossa amada Léa Garcia".

Ela seria homenageada hoje no festival de cinema, onde receberia o Troféu Oscarito, mais tradicional homenagem do Festival de Cinema de Gramado, com Laura Cardoso. Léa Garcia estava em Gramado desde sábado e assistiu a sessões dos filmes "Retratos Fantasmas" e "Tia Virginia".

Nascida no Rio de Janeiro em 1933, se interessou pelas artes cênicas por influência do dramaturgo e ativista social Abdias do Nascimento. Na TV, estreou no Grande Teatro da TV Tupi, na década de 50.

O primeiro papel como vilã veio em 1976, quando interpretou Rosa em "Escrava Isaura". O papel a fez ser reconhecida pelo público, no entanto também lhe rendeu problemas, já que a atriz chegou a sofrer violência física de telespectadores que odiavam a personagem.

Ao longo da carreira, a atriz fez quase 70 filmes e novelas, além de 20 peças. Seu último papel na TV foi Dona Antônia na terceira temporada de Mister Brau, em 2017.