São Gonçalo vai receber exposição do Museu de Arte do Rio

São Gonçalo será a primeira cidade a sediar a exposição itinerante “Meu lugar”, realizada pelo Museu de Arte do Rio (MAR). Trata-se de uma releitura da mostra “Casa Carioca”, de 2020. As obras serão apresentadas ao público, a partir de 2 de setembro, na Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga. Outras três cidades receberão a mostra posteriormente: Duque de Caxias, Guapimirim e Campos dos Goytacazes.

Durante a permanência da exposição em São Gonçalo, será oferecida uma vasta programação cultural nos finais de semana, na Praça Chico Mendes, em paralelo com a mostra. A parceria entre o MAR e a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo irá garantir a participação de artistas locais durante todo o evento e atividades culturais e recreativas para gonçalenses de todas as idades.

Leia também:

➢ Parque das Águas: um "oásis" em meio à selva de pedra do Centro de Niterói

➢ Aqui tem história: Berços da indústria naval brasileira, conheça os estaleiros de Niterói e SG

A proposta da exposição "Meu Lugar" é fazer o público pensar os sentidos do habitar no Estado do Rio de Janeiro, seus problemas ao longo da história e as soluções criativas adotadas no dia a dia nas moradias. “Meu lugar” conta com mais de 90 obras de cerca de 40 artistas, e tem apoio da Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Turismo e Cultura, e patrocínio da Enel Distribuição Rio.

A proposta é ir além do sentido convencional do que seja o habitar, como simplesmente morar ou se alojar em um espaço. “Meu lugar entende a casa como obra das pessoas que a habitam e fala sobre como nos apropriamos e moldamos um espaço para chamá-lo de nosso. O ponto de partida para a reflexão é o dado de que apenas 15% das moradias no Brasil são construídas por arquitetos ou engenheiros. A maioria das nossas habitações são planejadas e erguidas pelos próprios moradores”, comenta Thiago Fernandes, curador da exposição.

Para a artista, a proposta é ir além do sentido convencional do que seja o habitar, como simplesmente morar ou se alojar em um espaço | Foto: Divulgação/Bruna Pierrout

A mostra também reconhece que as populações socialmente vulneráveis devem ter direito à energia, água, saneamento básico e outros serviços fundamentais para sua sobrevivência e para que não sejam recorrentes as práticas que reverberam em riscos ecológicos e sanitários.

“Poder expandir o MAR para outros territórios é uma maneira de levar o museu para pessoas que nem sempre têm oportunidade de visitá-lo. A exposição possibilita um olhar documental sobre o habitar na realidade dos brasileiros. Dessa maneira, a parceria com a Enel reforça a vocação do MAR de apresentar histórias de uma perspectiva plural e democrática. E a itinerância é fundamental para isso”, afirma Raphael Callou, diretor e chefe da Representação da OEI no Brasil.

A secretária de Turismo e Cultura de São Gonçalo, Júlia Sobreira, destacou que a parceria com o Museu de Arte do Rio na realização da exposição ao longo do mês de setembro é apenas a primeira de uma série de atividades em conjunto que estão sendo articuladas em benefício da população gonçalense.

"O MAR é um importante marco cultural do Rio de Janeiro e abriga um vasto acervo que apresenta a história e a arte da cidade de forma interativa e criativa. Sabemos da importância cultural de São Gonçalo para o Estado do Rio de Janeiro e podemos somar com o Museu de Arte do Rio, usando suas boas práticas para desenvolvermos, aqui na cidade, várias ações culturais que possam valorizar ainda mais o artista local", destacou a secretária.

MUSEU DE ARTE DO RIO

O MAR é um museu da Prefeitura do Rio, e a sua concepção é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Roberto Marinho. Em janeiro de 2021, o Museu de Arte do Rio passou a ser gerido pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) que, em cooperação com a Secretaria Municipal de Cultura, tem apoiado as programações expositivas e educativas do MAR através da realização de um conjunto amplo de atividades. A OEI é um organismo internacional de cooperação que tem na cultura, na educação e na ciência os seus mandatos institucionais.

“O Museu de Arte do Rio, para a OEI, representa um instrumento de fortalecimento do acesso à cultura, intimamente relacionado com o território, além de contribuir para a formação nas artes, tendo no Rio de Janeiro, por meio da sua história e suas expressões, a matéria-prima para o nosso trabalho”, comenta Raphael Callou, diretor e chefe da representação da OEI no Brasil.

Após o início das atividades em 2021, a OEI e o Instituto Odeon celebraram parceria com o intuito de fortalecer as ações desenvolvidas no museu, conjugando esforços e revigorando o impacto cultural e educativo do MAR, onde o Odeon passa a auxiliar na correalização da programação.

O Museu de Arte do Rio tem o Instituto Cultural Vale como mantenedor, a Equinor, o Itaú Unibanco e a Globo como patrocinadores master, e a Nadir Figueiredo como patrocinadora. O MAR ainda conta com o apoio do Machado Meyer Advogados e Icatu, todos via Lei Federal de Incentivo à Cultura. A Globo e o Canal Curta são os parceiros de mídia do MAR. O MAR conta ainda com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal do Brasil por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

ENEL BRASIL

Patrocinadora da exposição itinerante “Meu Lugar”, a Enel Rio é a distribuidora do Grupo Enel com atuação em 66 municípios do Estado. abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Serviço:

“Meu Lugar”

Praça Chico Mendes - São Gonçalo

Abertura dia 02 de setembro de 2023

Abertura da exposição: 11h

Visitação: 02/09/08 a 01/10

Funcionamento: de quarta a domingo, das 10h às 17h

Entrada gratuita