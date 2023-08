Goleiro Bruno vai receber 30 mil após processo contra livro sobre Eliza Samudio

O goleiro Bruno irá receber 30 mil reais de indenização após vencer um processo contra a editora Record. Uma decisão emitida pela Justiça do Rio de Janeiro considerou que a editora violou os direitos de imagem do atleta com a publicação do livro "Indefensável - O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio", que detalha seu envolvimento no sequestro e no assassinato da ex-amante.

A informação foi confirmada pelo portal "Notícias da TV". O livro foi publicado pela primeira vez em 2014, com o rosto do ex-goleiro do Flamengo na capa. Como o uso da foto não teve autorização prévia do atleta, o juiz Luiz Claudio Silva Jardim Marinho entendeu que a publicação, levando em conta os fins lucrativos, violou o Código Civil.

Para a Record, o uso frequente da foto em meios de comunicação e o fato de o fotógrafo ter negociado os direitos da imagem justificariam a utilização. A defesa de Bruno pediu 1 milhão de reais e 30% dos lucros obtidos com os livros como indenização.

Na sentença, a Justiça não deferiu o pedido de indenização, reduzido para 30 mil. Para o juiz, o que motivou a maior parte das vendas da publicação foi a história e o interesse público por ela, e não a imagem. Apesar disso, ele deu a vitória da ação a Bruno, com base na premissa de proteção aos direitos de imagem de cada cidadão previstos na Constituição Federal e o Código Civil.

Atualmente, Bruno cumpre liberdade condicional pelo crime e voltou a exercer a profissão no esporte. Em 2010, ele foi condenado pela morte de Eliza, que tinha 25 anos na época do assassinato. A gravidez dela e sua indisposição em assumir a paternidade teria motivado o crime.