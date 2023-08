Morre aos 47 anos MC Katia, pioneira do funk carioca

A funkeira MC Katia, um dos nomes pioneiros do funk carioca, morreu durante a tarde deste domingo (13/08), aos 47 anos. A artista estava internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, e havia passado, recentemente, por uma amputação por conta de um quadro de trombose.

A morte foi confirmada pela funkeira e vereadora Verônica Costa (PL), a 'mãe loira', que publicou uma homenagem a Katia no seu perfil nas redes sociais. A postagem, porém, foi removida poucos minutos depois. "É com muita tristeza venho comunicar que a nossa querida Kátia partiu. Sei que devo entender os planos de Deus são diferentes dos nossos", escreveu Verônica.

Vereador "Mãe Loira do Funk" confirmou morte nas redes sociais | Foto: Reprodução/Instagram

Katia foi internada no início de julho para tratar de um mioma. Ela chegou a passar por uma cirurgia para remover o tumor, mas continuou hospitalizada por conta de um quadro de trombose. O problema a obrigou a amputar o pé, primeiramente, e depois uma das pernas.

Na sexta-feira (11/08), porém, ela contraiu uma bactéria, que a levou para o CTI. Neste domingo (13/08), ela não resistiu ao quadro e veio a óbito. De acordo com informações do portal "O Dia", o marido da MC, Leonardo, e outros familiares teriam visitado a cantora ainda nesta manhã. Ainda não há informações a respeito do sepultamento.



MC Kátia surgiu na cena do funk no início dos anos 2000, com o hit “Ata Vai me Pegar”. Fez sucesso com a Furacão 2000 e continuou no cenário até 2008, qundo um acidente a obrigou a se afastar dos palcos temporariamente. Teve passagens esporádicas pela música pelos anos 2010 até oficializar o retorno em 2020, quando participou do clipe de "Rainha de Favela", da Ludmilla.