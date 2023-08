Em novo clube, Neymar deverá ganhar R$ 30 por segundo; saiba mais

Depois de seis anos no Paris Saint Germán (PSG), o Neymar aceitou a proposta astronômica do clube comandado por Jorge Jesus, Al-Hilal. Com um acordo já definido, o clube também acertou o valor que irá pagar ao PSG pelo brasileiro.

De acordo com a BBC, os franceses aceitaram uma proposta de 90 milhões de euros (R$ 483 mi na cotação atual). São cerca de R$ 483 milhões. É menos da metade do que o PSG pagou por Neymar ao Barcelona, quantia que o tornou o atleta mais caro da história do futebol: 222 milhões de euros, cerca de R$ 1,1 bilhão.

Agora, só faltam a realização de exames médicos e o envio da documentação necessária para Neymar ser oficializado. Ele receberá um salário de 160 milhões de euros, dividido em dois anos de contrato.

De acordo com o "Ge", os ganhos totais de Neymar, ao longo de dois anos na Arábia Saudita, podem chegar a R$ 1,7 bilhão, incluindo luvas, salários e acordos comerciais. De acordo com a atual cotação do euro, o jogador deverá ganhar, ao longo dos dois anos de contrato, R$ 30 por segundo, R$ 1,7 mil por minuto, o equivalente a R$ 2,5 milhões por dia.

Mesmo sem conquistar a Champions League, Neymar já faturou 14 taças: cinco Campeonatos Franceses, três Taças da França, quatro Supercopas da França e duas Taças da Liga. Atualmente, a liga conta com nomes de peso, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané e Roberto Firmino.