MC Kátia terá que amputar parte do pé após retirada de mioma

Em junho, MC Katia desabafou sobre o diagnóstico do mioma e as sequelas que o problema de saúde deixou em seus rins - Foto: Reprodução/Redes Sociais

MC Katia, a Fiel, uma das pioneiras do funk, revelou que precisará amputar parte do pé, após se submeter à retirada de um mioma, descoberto há cerca de um ano.

"Sigo me recuperando da cirurgia do mioma, mas ainda tenho uma luta, pois ainda estou com problemas na perna de circulação. Infelizmente, vou perder metade do pé, que está necrosado”, disse a cantora em entrevista ao Extra.

A funkeira ainda afirmou que corre o risco de perder parte da perna. “Estou engolindo a seco, mas conformada, pois não tem outro jeito. Os médicos estão fazendo de tudo, mas a minha vida vale mais. Se tem que ser assim… Meus dedos estão todos pretos. Infelizmente, o mioma e o cigarro fizeram isso comigo”, lamentou.

“Há um ano eu fiquei internada no hospital e apareceu uma massa no meu útero e os médicos falaram que poderia ser um câncer. Fiz outros exames e graças a Deus não é câncer, é um tumor benigno no meu útero. Vou operar, vou perder útero e ovário”, disse.

“Por causa desse mioma, meus rins estão parando de funcionar. Eu não estou conseguindo mais andar. Está acabando comigo, eu estou me tratando pelo SUS e vocês sabem como é”, completou a pioneira do funk.

Katia alegou estar sem trabalho por causa da condição e pediu ajuda dos fãs. Na internet, ela pede que os seguidores colaborem financeiramente.