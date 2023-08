Prefeitura demole sete construções ilegais no Recreio dos Bandeirantes

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Subprefeitura da Barra, Recreio e Vargens realizaram, nesta sexta-feira (11/8), operação de demolição na Avenida Gilka Machado, esquina com a Rua DW, na Zona Oeste da cidade. Durante a operação, os agentes demoliram sete construções irregulares que ocupavam uma área pública de aproximadamente 600 metros quadrados, e que seriam utilizadas para comércio ilegal. Um banheiro, feito em alvenaria e que iria atender essas estruturas comerciais, também foi removido.

"Realizamos mais uma operação de demolição, desta vez no Recreio, Zona Oeste da cidade. Essas estruturas foram construídas irregularmente no Terreirão, sem a permissão da Prefeitura e de forma desordenada. A Secretaria de Ordem Pública vai continuar focando na liberação do espaço público e na asfixia financeira da milícia local", enfatizou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Neste local será instalado um ecoponto da Comlurb para ordenar o descarte de resíduos e melhorar a qualidade de vida dos moradores do Recreio dos Bandeirantes.

"Essa ação tem como principal objetivo resgatar um espaço público que estava sendo usado de forma indevida, para devolver para a população com uma benfeitoria atrelada. Como estamos buscando meios para melhorar o atendimento à população no entorno da Avenida Gilka Machado no que diz respeito a coleta de lixo, vamos instalar um ecoponto no local, que terá um papel fundamental para todo o entorno", afirmou o subprefeito da Barra, Recreio e Vargens, Raphael Lima.



Participaram da operação agentes da Guarda Municipal, Comlurb, Rioluz, Iguá e Light.