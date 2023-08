Mulher é baleada em briga de trânsito em São Gonçalo

Uma briga de trânsito terminou com uma passageira baleada na manhã desta sexta-feira (11), no Porto do Rosa, em São Gonçalo.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estava de carona no carro de um ‘conhecido’ quando ele teria iniciado uma discussão de trânsito com outro veículo. Durante a briga, o suspeito teria disparado contra o carro e o tiro acabou atingindo a jovem, de 26 anos, no pescoço.

Ela foi levada ao Pronto Socorro de São Gonçalo pelo ‘conhecido’. O homem deixou a jovem e uma amiga dela, que também estava no carro, na unidade de saúde e saiu do local sem ser identificado.



Segundo a amiga da jovem, de 21 anos, o carro que disparou contra eles não foi identificado.

Com a gravidade do ferimento, ela foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) no Colubandê. O estado de saúde dela é considerado grave.

O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).