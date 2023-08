Adolescentes de SG conquistam título em festival internacional de robótica

Uma equipe de estudantes de ensino médio de São Gonçalo conquistou o segundo lugar nacional em um festival internacional de robótica realizado na Glória, no Rio. A Tech Fenix, da escola Firjan Sesi/Senai, no Centro da cidade, recebeu o título de Aliança Finalista, o equivalente a um Top 2 do Brasil, no Offseason do Festival Internacional de Robótica.



Formado por quinze adolescentes de 15, 16 e 17 anos, o grupo chegou para competição com uma curta, mas vitoriosa, trajetória. O título foi o quarto prêmio conquistado pela equipe nos oito meses de atividade desde sua fundação, em dezembro do ano passado.

A aluna Isabele Moreira Maciel, de 17 anos, conta que, durante a correria das primeiras semanas, no fim de 2022, ninguém do time imaginava que, em tão pouco tempo, a equipe chegaria tão longe. "Foi uma luta, vários desafios. E São Gonçalo também não tem esses recursos, a gente começou a equipe com peças reutilizadas de uma equipe que acabou em Jacarepaguá", ela explica.

O primeiro amistoso de que participaram, em Duque de Caxias, aconteceu apenas dez dias após a fundação da Tech Fenix. "Tivemos que montar um robô inteiro em dez dias. Fazer tudo, toda a programação do zero. Foi uma coisa surreal, mas conseguimos. Até ficamos conhecidos por isso", conta a estudante do 2° ano.

Foto: Divulgação

Mesmo nessa primeira competição, o grupo já conquistou o título de Aliança Finalista. A esse, somaram-se os títulos os prêmios Motivação e de Aliança Vencedora em um amistoso realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. A equipe participou ainda do Festival Nacional do Sesi na categoria, em Brasília, antes de chegar ao Offseason internacional na Marina da Glória.



Com o último título, o time garantiu o destaque como uma das referências no país em competições da First Tech Challenge (FTC), categoria de robótica semi-industrial. Nas competições, os participantes criam robôs do estilo para cumprir os desafios de cada competição, que variam de acordo com a temporada.

As disputas, explicam os alunos, unem quatro robôs, dois de cada equipe, em uma arena, onde precisam realizar diferentes tarefas práticas. Vence quem cumprir os desafios mais rapidamente. Na última temporada, por exemplo, os autômatos precisavam pegar cones e encaixar em hastes.





Agora, a equipe já se prepara para as próximas etapas e desafios, além de seguir com projetos paralelos de suporte à comunidade local, através do trabalho com parceiros. "A gente também faz muita ação social, ajuda a promover palestra, doação de livro para orfanato. Temos uma parceria com o Hemorio também, que pretendemos usar para promover uma campanha de doação de sangue na escola", esclarece a aluna.



Um dos projetos que a equipe pretende iniciar em breve é o de visitar escolas da rede pública para apresentar a outros jovens o trabalho feito nas competições e mostrar que tecnologia e conhecimento podem ser assunto de interesse para gente de todas as idades e setores da sociedade. "Principalmente na nossa cidade, tem muitas pessoas que consideram a robótica uma coisa surreal, distante dos adolescentes, e a gente quer mostrar que é possível, facilitar o acesso a isso", conclui Isabele.