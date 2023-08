Campanha de doação de sangue no Partage Shopping será encerrada nesta sexta-feira com Festival Beer Fest

A doação acontece no Espaço do Conhecimento, no segundo piso, das 10 às 18 horas. - Foto: Divulgação

Termina nesta sexta-feira (11-08) a campanha de doação de sangue montada no Partage Shopping, em São Gonçalo. O posto de coleta recebeu cerca de 200 pessoas nos últimos dois dias. A doação acontece no Espaço do Conhecimento, no segundo piso, das 10 às 18 horas.

Segundo os organizadores, a campanha visa contribuir para o equilíbrio dos estoques em várias hospitais, entre eles, o Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, e o João Batista Cáffaro, em Itaboraí.

Somente no ano passado, o Heat, unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro, utilizou 8.653 bolsas de sangue em centenas de procedimentos e cirurgias.

Entre as pessoas que atenderam ao chamado dos organizadores da campanha estavam estudantes, comerciantes, militares do Exército, funcionários públicos e policiais militares, entre os quais, o comandante do 35º BPM (Itaboraí), tenente-coronel Bruno Schorcht.



Beer Fest -E depois do ato de amor ao próximo, os doadores podem continuar no shopping e curtir o Partage Beer Fest, que agitará o local até domingo, Dia dos Pais. O festival trará o melhor da gastronomia, chopes e cervejas artesanais para a cidade de São Gonçalo e será uma ótima oportunidade para degustar rótulos exclusivos e conhecer novos sabores.

O evento acontecerá no Jardim Partage e vai apresentar uma variedade de expositores de diferentes regiões do Brasil, proporcionando uma experiência única para os pais cervejeiros e apreciadores. Além das cervejas, o Partage Beer Fest também apresentará uma diversificada seleção gastronômica, com opções que harmonizam perfeitamente com os diversos estilos de cerveja.