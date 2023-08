Ação de arrecadação de donativos promovida por tatuadores segue até domingo (13)

Tatuadores dos estúdios 4Artes Tattoo estenderam o ‘Flash Day Beneficente 2023’ até o próximo domingo (13). O ‘Flash Week’ oferece aos clientes a oportunidade de renovar o visual e exercer a solidariedade, uma vez que é possível fazer duas flash arts (tattoos de até 5 cm) pelo valor de R$ 100,00 + 3kg de alimentos não perecíveis ou itens de higiene. Além disso, a marca também arrecada agasalhos para doação a pessoas em situação de rua.

Leia também:

➢ Campanha de doação de sangue no Partage Shopping será encerrada nesta sexta-feira com Festival Beer Fest

➢ Programa de Trainee do Itaú abre vagas com salários de R$8,5 mil

Com o sucesso do último sábado (05), a ideia de estender o evento ‘casou’ também com a ocasião do Dia dos Pais. Pais e filhos que curtem a arte podem aproveitar a promoção da ‘Flash Week’ ou realizar orçamentos de tattoos maiores com preços promocionais.

Equipe 4 Artes Tattoo | Foto: Divulgação

Todo o material arrecadado será posteriormente doado a uma creche localizada no bairro Manilha, Itaboraí. O evento acontece no estúdio da 4Artes Tattoo, no Shopping Itaboraí, Plaza, no horário de funcionamento do mall: 10h às 22h.

O Shopping Itaboraí Plaza fica na Rodovia Governador Mário Covas, Km 295 - Três Pontes, Itaboraí. Outras informações: 21 99265-4321.

Com mais de 15 anos de carreira, os sócios da 4Artes Tattoo são conhecidos na região pelas ações de cunho social que realizam ao longo dos anos. Algumas das ações são tatuagem de reconstrução de aréola em mulheres vítimas de câncer de mama, tattoos para pessoas alérgicas ou diabéticas e tattoos de identificação para mães atípicas.

Mais sobre as ações nas redes sociais da marca: @4artestattoo e @4tattooescola.