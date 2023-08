Polícia Civil prende um dos homens de confiança do miliciano "Tandera"

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta terça-feira (08/08), um dos homens de confiança do miliciano Danilo Dias Lima, o "Tandera". Ele foi detido quando praticava atividade física em uma academia de ginástica, no município de Seropédica, na Baixada Fluminense.

Leia mais:

➢ Fluminense vence e avança na Libertadores

➢ Modelo morre após cair do terceiro andar de boate na Lapa

Segundo as investigações, o criminoso é um antigo integrante da milícia denominada “Liga da Justiça”, que atua, principalmente, nos bairros Campo Grande e adjacências, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a Draco, o acusado também praticava extorsões e homicídios em Seropédica e em Itaguaí e passava informações para os demais milicianos do grupo. Ele já foi preso anteriormente pela prática do mesmo crime.





O homem estava foragido da Justiça desde 2019, quando teve sua prisão preventiva decretada pelo crime de constituição de milícia privada.