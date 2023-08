Ex-vereador e digital influencer Gabriel Monteiro se casou na prisão

O ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, se casou. Segundo informações do jornalista Leo Dias, do Portal Leo Dias, o ex-policial militar constituiu matrimônio com Ana Carolina dos Santos Chagas, em maio desse ano.

Segundo o jornalista, um documento, registrado no cartório do 24º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, confirma a união dele e Ana Carolina em 10 de maio último. Segundo o texto, os dois vivem em união estável desde 13 de setembro de 2022 e se casaram em regime de separação total de bens.

Gabriel e Ana Carolina estão juntos desde o ano passado, segundo pessoas próximas a ele | Foto: Sergio Soares

Os dois estão juntos desde antes da prisão de Gabriel Monteiro, que foi detido em 7 de novembro de 2022. O ex-vereador e ex-PM é acusado de ter estuprado uma mulher de 22 anos. A vítima afirma ter sido obrigada a fazer sexo com o ex-parlamentar, que a teria agredido e ameaçado com uma arma.



Gabriel Monteiro era policial militar e vereador pelo Rio de Janeiro. Ele foi cassado pela Câmara Municipal em 18 de agosto. No relatório, foram apontadas seis acusações:



1) filmagem e armazenamento de vídeo de relação sexual do vereador com adolescente de 15 anos de idade;

2) exposição vexatória de criança em vídeo de rede social para promoção pessoal;

3) exposição, abuso e violência física de um homem em situação de rua para simular crime de roubo;

4) assédio moral e sexual contra assessores;

5) perseguição a outros parlamentares da Casa;

6) uso de servidores de seu gabinete para atuação em empresa privada e denúncias de estupro de quatro mulheres.

Gabriel Monteiro ainda tentou ser candidato a deputado federal nas eleições de 2022. O registro da candidatura, no entanto, foi negado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro.

O ex-policial militar, então, em articulações montadas em conjunto com pessoas de seu grupo político, decidiu lançar seu pai, Roberto Monteiro, e a irmã, Giselle Monteiro, como candidatos a deputados federal e estadual, respectivamente. Ambos se elegeram e estão cumprindo mandatos.