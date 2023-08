Após caso Pedro, novo preparador físico estreia no Fla

Depois da demissão de Pablo Fernández, preparador que desferiu o polêmico 'soco na cara' sofrido pelo atacante Pedro, a equipe do Flamengo já tem um novo nome à frente da equipe responsável pela preparação física do time. O uruguaio Nicolás Maidana estreou na equipe durante treino realizado na manhã dessa terça-feira (08/08).

Segundo testemunhas do treinamento, o profissional aproveitou o primeiro dia para conhecer os jogadores e propor mais exercícios com corda e elásticos. Maidana foi escolhido pelo próprio treinador do rubro-negro, o argentino Jorge Sampaoli. Além disso, pessoas próximas ao time afirmam que dois atletas que já vestiram a camisa do Fla, Samir e Walace, também recomendaram os trabalha-os do preparador.

O uruguaio, que tem 35 anos, trabalha como preparador desde os 22 e estudou por algum tempo no Brasil, na Universidade de São Paulo (USP). Formado em Educação Física pelo Instituto Universitário Associación Cristiana de Jovénes (IUACJ), ele ganhou destaque durante seu período com o Udinese, da Itália. antes do Flamengo, ele participava da equipe do Santos Laguna, do México.

Com o carioca, ele deve trabalhar lado a lado de Marcos Fernández, filho de seu antecessor na função, Pablo, que foi desligado do cargo no dia 30 de julho. Durante um desentendimento com Pedro no intervalo da disputa entre Flamengo e Atlético-MG, no dia 29/07, ele agrediu o jogador no rosto e desencadeou um clima de tensão nos bastidores da equipe.

Por trabalhar em todas as equipes de Sampaolli há muitos anos, especulou-se que sua demissão poderia culminar na saída do treinador. Apesar disso, o técnico lamentou o ocorrido e continuou na equipe. Em suas redes sociais, ele detalhou sua posição sobre o caso.

"Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam. Mais do que a violência. Os treinadores não se dedicam apenas à tática e à preparação dos futebolistas. Acima de tudo, trabalhamos para gerir grupos. Tentamos melhorar e cuidar das pessoas. Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo", escreveu Sampaoli.