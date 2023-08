Jojo Todynho faz cirurgia bariátrica; entenda o procedimento

A cantora Jojo Todynho passou por uma cirurgia bariátrica na manhã desta terça-feira (8). A informação foi confirmada pela assessoria do plano de saúde da cantora ao portal Gshow. Jojo também apareceu em uma publicação em suas redes sociais com uma roupa de hospital dizendo que estava ótima e pedindo orações.

"Logo estou aí para mandar um beijão para vocês. Mamãe já já está de volta", disse a cantora.

O anúncio do procedimento foi feito no fim do ano passado. Na ocasião, Jojo disse que a decisão partiu dela mesma e de seus médicos. No entanto, no início deste ano, ela havia dito que desistiu de fazer a cirurgia.

Sobre a bariátrica



A cirurgia bariátrica, também conhecida como “redução do estômago” é um procedimento indicado para tratar casos de obesidade grave, o que corresponde a um Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 40.

Quem pode fazer a cirurgia?

Por exemplo, uma pessoa de 1,70 metro e 116 quilos. Pessoas com IMC acima de 35, equivalente a uma pessoa de 1,70 metro e 102 quilos, com doenças associadas, como diabetes, colesterol alto, hipertensão, hérnia de disco, esteatose hepática (gordura no fígado), também são elegíveis ao procedimento.

Por que quem faz a cirurgia bariátrica emagrece?

Essa operação muda a forma original do órgão e reduz sua capacidade de receber alimentos, dificultando a absorção de um número exagerado de calorias. Enquanto uma pessoa não operada tem espaço para consumir aproximadamente de 1 litro a 1,5 litro de alimento, um estômago pós-bariátrica tem capacidade para 25 ml a 200 ml (equivalente a um copo americano).

A cirurgia afeta ainda a produção do hormônio da saciedade, o que diminui a vontade de comer, mas a redução da capacidade é a principal responsável pelo emagrecimento.

Riscos da cirurgia bariátrica

A bariátrica costuma ser um procedimento seguro. No entanto, como também é invasivo, envolve riscos. O cuidado no pós-operatório é uma das partes mais importantes do procedimento. Uma das principais preocupações é com a cicatrização do estômago reduzido. Seu rompimento pode originar infecções generalizadas e sangramentos internos, colocando o paciente em perigo.

Quem faz cirurgia bariátrica pode ganhar peso?

Há também o reganho de peso pós cirurgia que acontece em praticamente 50% dos casos. Por mais que a cirurgia bariátrica seja eficiente na perda de peso, o reganho dos quilos perdidos pode acontecer, em média, segundo os especialistas depois dos primeiros 18 meses. Em partes por conta do fim da dieta, pela falta de acompanhamento psicológico, e pelo paciente achar que por conta da cirurgia não vai engordar novamente. O que é um ledo engano.

Os médicos afirmam que é importante continuar se consultando com psicólogos, seguir a dieta com foco e manter a prática de fazer exercícios físicos diários para o peso não voltar a subir.