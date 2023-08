Dois morrem em queda de helicóptero da Marinha em treino

Duas pessoas morreram em um acidente com um helicóptero da Marinha, nesta terça-feira (08), na cidade de Formosa, em Goiás. A aeronave estava realizando um treinamento em área militar próxima ao Distrito Federal quando perdeu o controle e caiu. Outros seis ficaram feridos.

O helicóptero era do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral e estava fazendo um exercício operativo, segundo informações da Marinha. Até o momento da publicação desta notícia, o órgão ainda estava apurando detalhes do acidente. ainda não se sabe o que provocou a perda de controle. Agentes do Corpo de Bombeiros estão no local.

As duas vítimas eram militares e morreram no momento do acidente. Já os feridos foram levados para unidades de saúde próximas; dois estão no Hospital das Forças Armadas e quatro no Hospital Regional de Formosa. "A Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido", afirmou a Marinha.