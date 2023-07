Estreia de Barbie! Entenda como o cinema e a moda se completam

Em 2004, o longa ‘’Meninas Malvadas’’ protagonizado por Lindsay Lohan, ditava que às quartas-feiras era o dia quase oficial do rosa. Em 2023, o lançamento do live-action de Barbie, que vai acontecer nesta quinta-feira (20), pintou de cor-de-rosa as vitrines das lojas de roupa, as peças escolhidas para o dia de hoje e até algumas receitas gastronômicas.

Com investimento pesado na divulgação do filme, e o engajamento da estreia por parte dos jovens e adolescentes, muitas lojas pescaram que uma nova tendência iria surgir a partir da produção cinematográfica e resolveram alinhar suas produções à estética trazida no filme, regada de rosa choque, brilhos e gloss.

Meninas Malvadas (2004) | Foto: Reprodução

Isso porque, o público que consumia e brincava com a boneca Barbie na infância, recebeu de braços abertos a estreia do longa-metragem, mesmo correspondendo hoje a uma parcela de pessoas que já deixaram de brincar de boneca há muitos anos. Por isso, vestir uma peça rosa e assistir nos telões a história de uma boneca que pertence ao imaginário infantil, é quase como um ritual que leva os telespectadores do filme e consumidores da moda rosa e mimosa, à infância.

É nesse ritual quase sagrado, que a dançarina e influenciadora Kennia Reis, se inspirou no famoso look de cowboy que Margot Robbie (intérprete da Barbie) usou durante as gravações do filme, para usar no dia da estreia.

‘’Eu sempre fui muito fã de todo esse universo rosa, barbie principalmente, fiz uma festa pra mim com o tema da barbie. Eu soube do lançamento do filme quando ainda estava tendo rumores sobre as gravações, e aí já comecei a querer saber de tudo, e obviamente uma das primeiras coisas que eu pensei foi em qual roupa eu iria usar.’’ contou a carioca.

Margot Robbie vai interpretar Barbie no live-action | Foto: Reprodução

Kennia viralizou na internet com um vídeo e trouxe de forma cômica a reflexão sobre como a moda reflete e segue as tendências audiovisuais. Assista:





A influenciadora viralizou mostrando a expectativa para a estreia do filme Reprodução

Para assistir, a influenciadora, que vive em Saquarema desde 2020, fechou parceria com o cinema do município e promoveu um mini evento, com direito a envio de convites.

Foi no clima de pré-estreia que a proprietária da loja Marieva, Daniele aqueceu seu empreendimento com peças voltadas para a coleção da Barbie, e teve sucesso, segundo ela, o estoque deve esgotar nesta quinta. ''A gente só vendeu Barbie (coleção), desde segunda, só Barbie. Muita gente comprou antecipado, mas acredito que muita gente vai vir de última hora. Brasileiro é isso, deixa tudo para última hora.''

A empresária, que se adiantou nos preparativos para a coleção com um mês de antecedência, diz que observar as tendências já é um costume.

Lojas investiram na coleção | Foto: Filipe Aguiar

No entanto, embora muitas pessoas estejam correndo às lojas para garantir um look rosa, algumas optam por peças mais sustentáveis mas que mesmo assim não deixam de atender a proposta. A estudante de cinema audiovisual da UFF Ana Pacheco, por exemplo, achou o look ideal num brechó. ‘’Como nos brechós a maioria das roupas são femininas, não é muito difícil encontrar vestidos ou blusas rosas. A maioria das pessoas que doam são da igreja então também têm roupas de missa bem delicadinhas que se misturar com os acessórios certos fica muito mimoso.’’

Coleção agrada adultos e crianças | Foto: Filipe Aguiar

Para ela, o convênio do cinema com a moda parte da identificação. ‘’É que esse filme é um evento cultural, é normal que pessoas se arrumem para ir combinando. A barbie fez parte da infância de muita gente e se vestir de rosa para assistir ao filme dá uma sensação de voltar para quando eu era criança e usava rosa para combinar com a boneca. É que nem no ano novo em que as pessoas vestem branco, como se fosse parte da identificação cultural do momento.’’

É na cultura artística e no potencial de consumo que o cinema e a moda se encontram e retroalimentam, conforme explica a pesquisadora e professora no Programa de Pós-Graduação e de cinema e estética no curso de Cinema e Audiovisual da UFF, Mariana Baltar.

‘’É importante a gente entender que a moda, de uma maneira geral, também parte desse ambiente cultural, e tanto a moda, quanto o cinema, são indústrias culturais, na verdade. É um circuito, e essa relação entre arte, cultura e consumo tem âmbitos que de fato vão se alimentando e se entrelaçando com o outro. Um de fato interage com o outro.’’

Rosa é destaque nas lojas | Foto: Filipe Aguiar

De acordo com a professora, dois campos de estudo no cinema se debruçam sobre a relação entre a sétima arte e a moda. Um deles confirma essa relação pelo âmbito dos figurinos, da direção de arte e do design visual, onde essa ideia ficaria mais explícita. Já o outro estudo parte do campo chamado por ‘estrelismo’, que estuda a figura das estrelas, dos atores e atrizes, além da forma em que a figura pública pode ser mais trabalhada e explorada.

A gente pode citar vários exemplos. Se a gente pensar em termos de tendência de uso, o próprio perfume, o Chanel n° 5, da marca da Chanel, foi absolutamente celebrizado pelas frases da Marilyn Monroe. Por exemplo, tem uma frase famosa em que ela dizia que ia ‘dormir com cinco gotas e nada mais’, tinha toda essa mítica que ela fez em torno da figura dela e que na verdade toda a indústria alimentou.’’

Cinema como produtor de tendências

A tendência da moda referente ao filme e a boneca, tem nome, um aspecto descaradamente rosa e um tom doce: Barbiecore. No entanto, não é apenas na moda que a produção audiovisual surtiu efeito, nos empreendimentos gastronômicos, o reflexo do lançamento do filme também mostrou-se presente.

Empresas de fast-food como Burguer King e os próprios cinemas fizeram o chamado ‘’Combo Barbie’’ com molhos e pães cor-de-rosa para acompanhar os telespectadores durante o filme.

Combo da Barbie no BK | Foto: Reprodução

Além do lançamento de Barbie, em determinados momentos, outras produções também desencadearam diferentes tendências como espelho dos comportamentos produzidos pela própria sociedade. Um exemplo é a série Stranger Things, lançada em 2016 no aplicativo de streaming Netflix. Na ocasião do lançamento, os armários de parte dos telespectadores da série aposentaram as peças usuais e deram vida às vestimentas que revivem a década de 80, numa tentativa de fazer alusão à época em que o enredo da série estava ambientado.

Stranger Things (2016) | Foto: Reprodução

Série Euphoria e tendências de festas

Outra influência causada pelo cinema, foi a decoração das festas de aniversário e de comemorações, em geral. Em específico, pela série de streaming transmitida pelo HBO, intitulada de Euphoria. A produção audiovisual, traz no enredo alguns traumas e universos que são vivenciados pelos jovens e adolescentes e sugeriu despretensiosamente aos telespectadores, um novo cenário para festas, com cores metalizadas e tons escuros.

Euphoria (2019) influiu até nas decorações de festas | Foto: Reprodução

A estudante e estagiária de moda Julia Miranda, compartilha um pouco as informações obtidas durante a graduação. Uma delas, é de que, apesar de estar sendo retratada de forma mais explícita nos dias atuais, as manifestações na moda causadas pelo cinema, tiveram início há bons anos.

O cinema acaba ditando novas tendências | Foto: Filipe Aguiar

‘’O cinema acaba ditando novas tendências. No final dos anos 20, naquele momento de crise de 29 e início da Segunda Guerra, as mulheres começaram a mudar completamente os seus comportamentos, a entrar no mercado de trabalho, então as roupas foram mudando. As atrizes difundiam os novos comportamentos e as novas tendências de moda. A Jean Harlow fundou o cabelo platinado, a Greta Garbo também foi super referência na moda nesse período.’’

Julia parte da premissa de que a moda também é comunicação, já que a partir dela é possível saber como está o clima do lugar, em algumas situações, a classe social a que pertence determinado grupo. Para ela, as roupas acompanham o espírito do tempo, já a sétima arte, se encarrega de registrar esse tempo. ‘’O cinema é referência na moda porque quando o estilista vai pesquisar para desenvolver uma coleção, ele acaba revisitando o passado para ter inspiração, vê coisas de décadas passadas para entender como eram esses comportamentos e quais roupas as pessoas vestiam.’’

Dentro desse leque de tendências refletidas pelo cinema, Julia chama atenção para a atriz britânica Audrey Hepburn e para os filmes e série, o Diabo Veste Prada e Friends. Em relação ao lançamento de Barbie, ela afirma que no campo da moda as expectativas são animadoras. ‘’Eu acho que Barbie (o filme), assim como tudo na sociedade, vem se atualizando. Então acho que o filme tá totalmente diferente, fora do padrão de ditadura da magreza. Parece super moderno e repaginado.’’

Moda também é comunicação | Foto: Filipe Aguiar

O filme

Apesar de não ser o primeiro filme protagonizado pela boneca, e quem foi criança nos anos 2000, certamente vai se lembrar de animações como os clássicos Barbie como Rapunzel (2002), Barbie em A Princesa e A Plebeia (2004), Barbie em O Lago dos Cisnes (2003) e muitos outros. A produção cinematográfica em live-action, que recebeu o investimento de 145 milhões de dólares (sem falar no marketing), vai retratar a descoberta da boneca Barbie, interpretada por Margot Robbie, sobre o mundo real, em que escolher roupas para curtir com as amigas e ir para intermináveis festas não é sua única preocupação. No filme, Barbie sai de sua cidade BarbieLand, acompanhada do fiel Ken, na figura do ator Ryan Gosling, para tentar se ajustar ao mundo real. A produção é uma obra roteirizada e dirigida por Greta Gerwig e Noah Baumbach e está sendo recomendada para maiores de 12 anos.

